Crédito: Diego Lima

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 11 de febrero de 2019 • 09:47

En las últimas semanas, varios usuarios del servicio de envíos a domicilio Glovo han estado denunciando en redes sociales que en sus cuentas aparecen gastos desconocidos, la mayoría hechos en Egipto. Así lo afirman usuarios de la Argentina, Chile, Perú y España.

En todos los casos, el proceso es el mismo: cambia el nombre de usuario, se modifica el número de teléfono de referencia por uno en inglés, y aparecen múltiples gastos en ese país. La recomendación para los usuarios, hasta tanto no haya mayores novedades, es quitar la tarjeta de crédito como medio de pago, para anular la posibilidad de un gasto hecho en forma remota sin autorización.

En un comunicado, la compañía afirma que "se trata de casos aislados y que el uso no autorizado detectado no es debido a una brecha de seguridad en Glovo. En todos los casos analizados se trata de cuentas que utilizan el mismo usuario y contraseña en otras plataformas y cuyas credenciales han podido ser obtenidas por terceros vulnerando la seguridad de otras plataformas. Glovo ha activado todos los protocolos de seguridad necesarios para garantizar la seguridad de las cuentas que se han podido ver afectadas y quiere recordar a sus usuarios la importancia de utilizar contraseñas diferentes en cada plataforma. Asimismo Glovo quiere asegurar que todos los usuarios afectados serán reembolsados.Por último, Glovo quiere garantizar que la información privada relativa a datos bancarios y/o tarjetas de crédito de sus usuarios no ha podido verse comprometida ya que Glovo no almacena dicha información y trabaja con plataformas líderes en la gestión de pagos."