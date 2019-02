Córdoba: productores reclamarán por la falta de financiamiento

Los productores reclamarán por el financiamiento para el sector

CÓRDOBA.- Los productores de la zona de El Tío (en el departamento San Justo, a 135 kilómetros al este de la capital cordobesa) realizarán mañana por la tarde una asamblea como señal de protesta y reclamo de soluciones ante la falta de financiamiento que, dicen, les complica la actividad y pone en riesgo su actividad.

La asamblea es convocada por la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). Juan Sola, integrante de una cooperativa láctea que reúne a medio centenar de productores, explicó a LA NACION que "la falta de financiación y las altas tasas complican a todas las actividades del campo".

"En el caso de los tambos -describió-, los insumos dolarizados y la falta de acceso al crédito hace que sea muy difícil empezar a hacer reservas que es lo que corresponde a esta altura del año. Las empresas de insumos no tienen financiación y hacemos lo posible con la venta de cheque, que no superan los 90 días, y con giros al descubierto que son una locura".

Sola insistió en que la asamblea es para intentar que "alguien se despierte" y "ayude a buscar una salida". Definió la reunión como un gesto de protesta. "Pedimos, al menos, líneas de crédito a valor productor incluso con el costo financiero que corresponda, pero es una alternativa", indicó.

La cooperativa de tamberos, por caso, produce unos 130.000 litros diarios de leche. Era una proveedora histórica de SanCor y ahora vende a Noal, una láctea de Villa María.

"Los números todavía no cierran. Venimos de una problemática muy grande; la peor sequía de los últimos 50 años y la devaluación fueron la tormenta perfecta. Desfinanciados no podemos seguir; el precio de la leche no se recuperó; debe ser de entre 30 y 33 centavos de dólar. En enero cobramos entre $9,40 y $9,60, casi tres pesos menos (de lo que se necesita)", dijo.

También planteó que la venta y la industria de la maquinaria agrícola está "parada" porque no hay crédito. "Toda esta situación tiene un impacto muy fuerte sobre las economías regionales; en el interior se siente fuerte", expresó.