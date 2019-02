La pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Nito Artaza: "¿Vos sos fiel?"

El humorista, que se encontraba en la mesa con su esposa, Cecilia Milone, debió sortear el momento - Fuente: eltrece 01:37

No es secreto que en la mesa de Mirtha Legrand muchos invitados deben estar alertas a la "pregunta picante" que frecuentemente les hace la conductora, y que suele tomarlos desprevenidos. Esto fue lo que le sucedió ayer al mediodía a Nito Artaza , cuando se encontraba almorzando con "La Chiqui", Cae, Barbie Vélez, Ricardo Canaletti, Ariel Sujarchuk, y con nada menos que su esposa, Cecilia Milone .

El interrogante deslizado por Legrand de manera repentina sorprendió al humorista, quien está promocionando la exitosa obra La jaula de las locas, donde precisamente es dirigido por su mujer.

"¿Vos sos fiel?", le preguntó Mirtha a Artaza, descolocándolo completamente. Como el humorista no logró responder rápidamente, fue Milone quien intervino para contar algunas anécdotas de cómo su marido suele mirar mujeres en determinadas ocasiones.

Milone y Artaza, un matrimonio consolidado que ahora trabaja sobre las tablas Fuente: Archivo - Crédito: Twitter Mirtha Legrand

Ante la falta de respuesta de Artaza, Mirtha insistió y el actor se puso personal. "Soy muy leal", dijo. "Ella [por Milone] me deja mirar todo. Yo no. Yo descubrí que soy muy celoso, mire", añadió. "Sí, pero por tonterías", aclaró su esposa, de quien se mostró muy enamorado. "Yo soy leal, pero me parece que en el siglo XXI esos paradigmas van a ir cambiando", sumó el actor. "No, yo no creo eso", agregó su mujer.

Posteriormente, Cae tomó la batuta para hablar del tópico del poliamor, y Artaza pudo seguir disfrutando del almuerzo, sin más preguntas punzantes de la conductora.