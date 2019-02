El número tres del Vaticano recibió a una delegación enviada por Guaidó

El encuentro tuvo lugar bajo un manto de estricta confidencialidad Fuente: Reuters - Crédito: Carlos García Rawlins

ROMA.- En un fiel reflejo de que, efectivamente, la diplomacia vaticana silenciosamente se está moviendo para ayudar a superar la crisis venezolana, el número tres de la Santa Sede, el arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado, recibió hoy a una delegación enviada por el líder opositor y presidente "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó.

En medio de máxima confidencialidad a la reunión, que tuvo lugar en el Vaticano, participaron el presidente de la Comisión Exteriores de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, Rodrigo Diamanti, representante europeo para la ayuda humanitaria y presidente de la ONG "Un mundo sin mordaza" y Gabriel Gallo, dirigente regional de Voluntad Popular en el estado de Yaracui, cuya madre fue arrestada por el régimen, según dijo a LA NACION Marinellys Tremamunno, periodista ítalo venezolana.

Si dar detalles, el vocero interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, confirmó el encuentro. "Una delegación venezolana ha sido recibida hoy en la Secretaría de Estado. Ha sido reiterada la cercanía del Santo Padre y de la Santa Sede al pueblo venezolano, principalmente a aquellos que sufren", señaló. "Además ha sido subrayada la profunda preocupación que se encuentre urgentemente una solución justa y pacífica para poder superar la crisis, en el respeto de los derechos humanos y buscando el bien de todos los habitantes del país, evitando un derramamiento de sangre", agregó en un comunicado.

Solución pacífica

Aunque la reserva fue absoluta y no trascendieron ulteriores detalles, el sólo hecho de la reunión es más que significativo: Peña Parra, que es venezolano, es el número tres de la Santa Sede y el segundo del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, que fue nuncio en Venezuela.

Peña Parra ve casi todos los días al Papa, que sigue muy de cerca la explosiva situación venezolana, una crisis incómoda para él, sobre la que prefirió no expedirse para no empeorar las cosas, según explicó de regreso de su viaje a Panamá. El Papa, que recibió una carta de Nicolás Maduro en la que le pide ayuda para dialogar con Guaidó, se manifestó dispuesto a mediar, pero sólo si las dos partes se lo solicitan, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

El encuentro con una delegación enviada por Guaidó demuestra que el Vaticano mantiene las puertas abiertas para una solución pacífica, en línea con el episcopado local.

La misma delegación que fue recibida por Peña Parra por la mañana tenía previsto entrevistarse a las 15 locales con el viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. El fin es presionar al hombre fuerte del gobierno populista italiano -que en verdad a nivel personal se manifestó en contra de Maduro y en favor de Guaidó-, para que Italia cambie su postura "neutral" y se sume a la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) que reclamara elecciones libres.

Estarán en la delegación que se reúne con Salvini también Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y ex prisionero político, su esposa y Tremamunno.