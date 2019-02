La esposa e hija del piloto desaparecido, en una entrevista televisiva Fuente: LA NACION

Nora y Danielle Ibbotson, la esposa y la hija del piloto de la avioneta en la que se trasladaba el exfutbolista Emiliano Sala, dieron una entrevista al programa Good Morning Britain, en la que explican los motivos por los cuales quieren continuar con la investigación y búsqueda de su esposo. Las autoridades británicas encontraron los restos de la aeronave accidentada a unos veinte kilómetros al norte de la isla anglo-normanda de Guernesey, pero desistieron de indagar por la suerte de David Ibbotson una vez que fue recuperado el cuerpo del futbolista argentino.

"No podemos dejarlo ahí por su cuenta", dijo Nora, la esposa del piloto británico de 59 años que aún está desaparecido. "Sabemos que él está muerto, lo sabemos. Pero solo lo queremos en casa. Somos una familia muy cercana, y tengo el privilegio de tener a mis hijos todavía en casa conmigo apoyándome", confesó la mujer, entre lágrimas. "Si todavía tienes esperanzas, no te rindas", dijo Danielle, su hija, que acompañaba a su madre en el testimonio televisivo. También aseguró que si fuera ella la que estuviera en su lugar, su padre no se detendría hasta encontrarla.

Ambas fueron consultadas sobre las posibilidades de continuar la pesquisa después de que las autoridades confirmaran la imposibilidad de encontrarlo dadas las malas condiciones en el Canal de la Mancha, donde cayó la aeronave. "No nos rendiremos hasta que hayamos intentado hacer todo lo posible, esta es la razón por la que hemos hecho el llamamiento por un poco de ayuda", explicó la mujer. "No podemos soportar la idea de que él esté solo, lo necesitamos de vuelta para que descanse en paz", dijo la mujer, que aún mantiene una pequeña esperanza de encontrarlo.

"Por favor, ayúdennos a traer a David a casa para darle la despedida que se merece", pidió la mujer tras explicar que iniciaron una recaudación de fondos privados para continuar la búsqueda por su cuenta. "Como familia, confiamos en la bondad de las personas de buen corazón para ayudarnos a recaudar los fondos necesarios que nos permitan encontrar a nuestro amado padre, esposo e hijo". Hasta el momento la familia ha recaudado 140.000 libras de los 300.000 que necesitan para contratar a una empresa privada para llevar adelante las tareas de búsqueda y rescate.

Desde la oficina británica de accidentes aéreos (AAIB) dijeron que los restos del piloto pudieron haberse extendido por un área amplia dada la inmersión descontrolada con la que se hundió la avioneta por la velocidad con la que cayó.

Por último, la mujer declaró: "Estamos tratando de aceptar la tragedia de dos hombres increíbles. Que me digan que la búsqueda ahora ha sido cancelada solo ha hecho más difícil este momento trágico", se lamentó.