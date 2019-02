La artista también cuestionó la manera en la que Thelma Fardin hizo pública su denuncia de violación contra el actor Fuente: Archivo

La denuncia de violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés radicada en Nicaragua implicó un momento bisagra en la opinión pública, y muchas figuras se pronunciaron al respecto. La declaración alusiva más reciente la brindó la bailarina uruguaya Andrea Ghidone quien, al ser consultada sobre cómo fue su experiencia trabajando con el actor, tuvo palabras elogiosas.

En diálogo con revista Gente, Ghidone aseguró que "le encantaría" volver a trabajar con él, y detalló cómo fue su experiencia en el set de Dulce amor, la novela que debió abandonar Calu Rivero, quien contó que fue acosada por el actor en reiteradas oportunidades, y quien recibió años después el apoyo de los colegas que no le habían creído inicialmente.

"Juan siempre fue un muy buen compañero, y como los dos somos tangueros, nos entendíamos muy bien", aseveró Ghidone, quien se manifestó entusiasmada ante la posibilidad de producir un espectáculo con él. "¿Por qué no? Lo considero un gran cantante. Profesionalmente no tengo objeciones. Quisiera hablar con él y darle otra oportunidad", subrayó.

En cuanto a la denuncia que enfrenta Darthés, la artista brindó su punto de vista, similar al que había dado Graciela Alfano. "En ese caso [de que sea considerado culpable], que cumpla su condena como cualquier persona. Pero mientras tanto, sin condena, se tuvo que exiliar del país, y por algo existe el derecho de inocencia. No puedo opinar sobre lo ocurrido en Nicaragua (...) Para condenar existe la Justicia", aseguró, añadiendo que no le gustó el modo en el que Fardin hizo pública su denuncia, rodeada del colectivo Actrices Argentinas.

"Me atrevo a decir que Thelma debe estar arrepentida por la manera en que expuso todo. Me parece bien que haga la denuncia en la Justicia. Lo que no comparto es eso de contárselo al pueblo", dijo la estrella de Madame Tango.

Recordemos que Fernando Burlando, abogado de Darthés, confirmó que el actor regresará mañana a la Argentina - actualmente se encuentra radicado en Brasil- para presentarse en la audiencia de conciliación con Anita Coacci, quien lo acusó de acoso sexual en el rodaje de Gasoleros, acusación de la cual Darthés le solicita que se retracte.

*El testimonio de Thelma Fardin

