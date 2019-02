Los chicos del Sub 20 lograron la clasificación al mundial de Polonia Fuente: LA NACION - Crédito: @argentina

Alberto Cantore SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 11 de febrero de 2019 • 16:32

RANCAGUA, Chile.- Faltó el último paso, el que coronaba la campaña. El orgullo herido, por la posibilidad que se escapó, se reflejó en el rostro de los juveniles cuando dejaron el búnker de Machalí. Combinaban satisfacción por la clasificación y bronca por la caída 1-0 con Brasil, resultado que impidió obtener el título de campeón Sudamericano. Como toda aventura, el recorrido de los juveniles por el torneo dejó, además de los boletos para el Mundial de Polonia, que se jugará entre el 23 de mayo y el 16 de junio, y los Juegos Panamericanos de Lima, postales que encienden esperanzas y otras imágenes que deberán ser perfeccionadas. Todo un desafío para el fútbol argentino, más allá del objetivo que se cumplió cuando el viaje se inició con más dudas que certezas.

La personalidad fue un rasgo que distinguió a la selección. Un grupo que se hizo fuerte en la adversidad y sorteó los momentos críticos que le fue presentando el campeonato. En lo futbolístico, con victorias cuando la agenda lo exigía, porque otro resultado la dejaba al borde del precipicio. Pero también en lo anímico: el grupo se repuso a las bajas de Leonardo Balerdi, Ezequiel Barco y Agustín Almendra. Se quedó sin resto físico: jugó 9 encuentros en 21 días. "Estoy orgulloso por lo que dieron. El desgaste por el trajín de partido y el agotamiento mental nos condicionó con Brasil, no estuvimos frescos ni precisos", reconoció el entrenador Fernando Batista.

Apenas tres jugadores estuvieron como sparring en la Copa del Mundo de Rusia, ganaron el torneo de L'Alcudia y fueron subcampeones en Chile: Balerdi, Aníbal Moreno y Elías Pereyra. Sin embargo, el cuerpo técnico ya reconoce elementos que se repetirán en Polonia. Santiago, Sosa, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Moreno, Gonzalo Maroni, Pedro De la Vega y Adolfo Gaich se enseñaron como figuritas repetidas. Algunos desde el inicio, otros realizaron una lectura correcta cuando tuvieron su oportunidad y se ganaron un espacio. "Creo que encontramos una base, pero de acá a dos meses la actualidad de los chicos puede cambiar. No se tienen que achanchar, eso le pedimos", admitió el entrenador que, a fines de marzo, después del sorteo de la Copa del Mundo, quiere retomar las prácticas.

Fuente: AFP

No hubo una figura descollante, sí rendimientos parejos a lo largo del calendario. Y esa es una plataforma en la que se deberá parar el grupo para progresar. El juego colectivo se impuso por sobre el desequilibrio individual, un síntoma que rescata el compañerismo, el deseo de triunfar como equipo y no el arresto personal, salvador, de un juvenil. Un valor impensado si se tiene en cuenta que la delegación empezó a entrenarse el 17 de diciembre. En la elección de las piezas estuvo el ojo clínico de Batista, que conoce con amplitud el arco del fútbol juvenil argentino: en 2000 empezó a trabajar en San Lorenzo.

Entre tantos descalabros, una elección acertada desde la AFA para empezar un proyecto de reconstrucción: la Sub 20 pasó por muchísimas manos en estos últimos dos años: Claudio Úbeda, con el que trabajó Batista en el campeonato Sudamericano pasado de Ecuador; Nicolás Diez, Sebastián Beccacece, Lionel Scaloni y hasta se Jorge Sampaoli estuvo a tiro de tomar las riendas. "No me equivoqué en la elección de los jugadores: tuvieron el compromiso, la actitud, el compañerismo para tirar siempre juntos y hacia adelante. Fuimos de menos a más, de a poco fuimos escalando y las expectativas son buenas. Estamos obligados a mejorar", sintetizan desde el cuerpo técnico.

Argentina no pudo con Brasil pero cumplió el objetivo de llegar al mundial de Polonia Fuente: AFP

La preparación resultó el punto débil, ese que se suplió con entrega. El fútbol argentino en los últimos tiempos le dio la espalda a la Sub 20, aunque los dirigentes y entrenadores de los clubes, frente a las cámaras y micrófonos, se rasguen la ropa por los juveniles. "Deberemos consensuar con los clubes, el apoyo será fundamental para los entrenamientos semanales. Nosotros entendemos que se juegan cosas importantes las instituciones, pero si queremos iniciar un proceso de refundación . Argentina no va a jugar un amistoso, Argentina va a jugar un mundial", fue el mensaje de Batista, que tomó de apuro el control del grupo y cumplió. Ahora, la AFA debería responderle para que levantar la Copa del Mundo sea el resultado de un proyecto y no un acto de magia.

El sorteo, el 24 de febrero

Con las 24 selecciones clasificadas, el 24 de febrero, en el Gdynia Sports Arena, se realizará el sorteo del Mundial de Polonia. Dos días antes, desde la Argentina, viajarán el director técnico Fernando Batista, el preparador físico Cristian Palandella, los administrativos Omar Souto y Mariano Cabellón y Jorge Miadosqui, secretario de Selecciones Nacionales. El grupo no solo participará de la ceremonia, buscará los lugares de entrenamientos, dónde se alojará la delegación y diseñará la logística. Solo tres campeones mundiales Sub 20 podrán sumar una nueva estrella: Argentina, ganadora en seis oportunidades; Portugal (2) y Francia (1). El campeón defensor Inglaterra no tendrá la chance de revalidar la corona, ya que fue eliminado por Noruega, que se impuso 3-0 en la rueda preliminar europea, donde se destacan los lusos e Italia, que fue tercera en Corea del Sur 2017. El estadio de Lódz, con capacidad para 18 mil espectadores, será el que albergará la jornada inaugural y también de cierre del certamen.