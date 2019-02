Scott Dunn calificó a la funcionaria como una "bimbo" Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 11 de febrero de 2019 • 11:33

Un asesor del gobierno estadounidense calificó a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez como "bimbo" (término que en inglés quiere decir tonta pero linda) y desató la polémica en las redes sociales y en la Casa Blanca.

Scott Dunn, miembro del consejo de la ciudad en Richardson, Texas, escribió el viernes un tuit en respuesta a una publicación de la joven y puso: "La vergüenza es tener 'bimbos' como tú sin nada entre las orejas", de acuerdo con lo publicado por el diario The Washington Post. El sábado, su cuenta oficial ya se encontraba desactivada.

Luego del episodio, que despertó muchas críticas, Dunn dijo que estaba tratando de defender al presidente Donald Trump luego de que Ocasio-Cortez calificara su último discurso ante el Congreso una "vergüenza". Luego, además, se disculpó.

En una publicación privada en Facebook, el asesor dijo: "Las palabras que utilicé eran ofensivas. Soy responsable de mis propias palabras y acciones. Me disculpo con cualquiera que encuentre ofensivo lo que dije".

Mauri Long, candidata para el Ayuntamiento de Richardson, dijo que encontró el tuit "inapropiado, degradante y divisivo". "Como una de las dos únicas mujeres que se postulan para el Concejo Municipal, me parece que este tipo de charlas en los casilleros es molesto y personalmente ofensivo", escribió Long.

Amir Omar, un exmiembro del Consejo de Richardson, también condenó los comentarios: "Realmente no me importa a qué equipo político apoyas o si te gusta un representante u otro. Ni siquiera me importa que no puedas mantener tu lengua dentro del decoro básico. Lo que sí me importa es que eres tan sordo que no te das cuenta de que usar términos sexistas como este habla mal de nuestra ciudad".

Scott Dunn calificó a la funcionaria como una "bimbo" Fuente: Reuters