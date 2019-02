Las cinco claves del Peugeot 208

Un compacto de calidad y con la gama más extensa

Desde su llegada al país en 2013, el Peugeot 208 se convirtió en una referencia del segmento de los compactos. Además de su diseño atractivo, inauguró en el país el puesto de manejo i-cockpit que mejora la experiencia de conducción. También agregó motorizaciones y variantes que lo convierten en el hatch chico como más opciones en su oferta.

A continuación, se destacan las cinco claves del modelo:

Variedad

El 208 sobresale en la categoría por ofrecer motores nafteros y diésel, además de caja manual o automática. Entre los nafteros aparece el 1.6 VTI de 115 CV y, en la variante deportiva GT, el 1.6 THP turbo de 165 CV. El diésel es el HDI 1.6 de 92 CV, un adelanto para la categoría en momentos donde pocas marcas, y menos entre los autos chicos, se vuelcan por ese tipo de combustible que mejora el rendimiento y el consumo.

Hay niveles de equipamiento Active, Allure, Allure Plus, GT y Feline, además de opciones de transmisión manual o automática. La combinación da siete versiones, sin contar las ediciones especiales, como la recientemente presentada Urban Tech.

Diseño

El 208 se mantiene entre los más bonitos de la categoría. Un estilo fluido, marcado por el capot lanzado hacia delante, líneas redondeadas y aspectos del ADN global de Peugeot, como los detalles cromados o la parrilla flotante. Los faros alargados delanteros y los traseros como garras del león son otros aspectos característicos de un modelo que mide 3.975 mm de largo, 1.740 mm de ancho y 1.470 mm de alto.

Confort de manejo

El i-cockpit que introdujo el 208 sigue presente y además derramó a otros modelos de la marca. Se trata de un volante más reducido, en posición más baja, y que permite ver el tablero por encima del aro para no perder la atención del camino. El puesto de conducción está orientado hacia quien maneja, al igual que los comandos de la central multimedia.

Tecno

En tecnología, se destaca la incorporación del nuevo sistema multimedia All in One, con pantalla multitáctil de 7". Además de Apple Car Play para IOS, se incorpora el protocolo Android Auto para smartphones compatibles, que permite el espejado en la pantalla del vehículo de las aplicaciones más utilizadas como Google Maps, Waze, Spotify y WhatsApp.

Equipamiento

El 208 es uno de los modelos mejor equipados entre los compactos. En términos de confort cuenta con climatizador automático bizona, encendido automático de luces, espejos retrovisores automáticos, indicador de cambio de marcha, techo panorámico, sensores de estacionamiento traseros y cámara de marcha atrás. En seguridad: frenos a disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad y de tracción, Hill Assist, seis airbags, anclajes Isofix y faros antiniebla.