De los lectores: cartas & mails

Justicia permeable

Demasiado tiempo en libertad pasó el hijo de Lázaro Báez, que figura como beneficiario econo?mico en múltiples cuentas off shore con fondos ilícitamente obtenidos. También sus otros hijos son beneficiarios, y como tales pueden hacer maniobras estando en libertad que pueden complicar la labor de la justicia. Es inexplicable (¿o explicable?) que no estén privados de libertad. Da la sensación de una Justicia permeable. Los ciudadanos de a pie exigimos más contundencia ante una evidencia obscena. Devuélvanos la patria, señores jueces y fiscales. Permítannos estar orgullosos de nuestro país, y no avergonzados como vivimos actualmente.

Damián Donnelly

Tropelías

Provoca vergüenza ajena escuchar las declaraciones del exsecretario de Comercio Interior del gobierno anterior, coautor de muchos de los fracasos perpetrados tanto en sus misiones comerciales fallidas como en la aberrante intervención del Indec, trotando bajo la lluvia y expresando que falta poco para la llegada de un gobierno peronista. Seguramente la pretensión de sucederlo es perpetrar las mismas tropelías cometidas bajo su nefasta gestión. Sería conveniente que alguno de sus allegados como el exvicepresidente o su amigo del partido (¿Miles, cientos o decenas?), le aconseje llevar una riñonera con algunas "eses" en reemplazo de sus armas o guantes de box intimidatorios, para incorporarlas y al menos poder comprender en sintaxis correcta su discurso destituyente.

Pablo M. Debuchy

El Monumental

Una reflexión sobre el artículo titulado "River se expidió sobre el futuro del Monumental". Soy socio de River, y fui compañero de colegio de D'Onofrio. Lo recuerdo como una persona honesta y capaz, y no tengo dudas de que quiere lo mejor para nuestro club. Pero creo que esto es parte de un esquema más complejo. No solo River, sino toda la franja norte de Libertador y Figueroa Alcorta está en la mira de los "desarrolladores", ya que el potencial económico de la zona es irresistible. El corredor que va desde Palermo hasta la Gral. Paz tiene la ventaja de que no hay que comprar casa por casa: son kilómetros de clubes e instituciones, propiedades grandes, con poca ocupación de terreno, fáciles de comprar, "desarrollar" y vender. Ojalá me equivoque, pero en mi (ya) larga vida he visto cómo los "emprendedores" van avanzando sobre los barrios, reemplazando las casas de una o dos familias, con jardín, integradas al entorno, por monstruos gigantescos, sin jardín ni integración (eso sí, con amenities) donde ahora viven medio centenar de familias. Los vecinos del barrio, que van perdiendo sol y privacidad, venden sus propiedades y el proceso se repite hasta que ya no queda nada. Así pasó con Caballito (cómo olvidar las mansiones señoriales cerca del Club Italiano), Belgrano (¿dónde estará el "caserón de tejas"?), está pasando con mi barrio, Núñez, y temo que pronto caerá el hermoso Barrio River, a pesar de la valerosa lucha de sus vecinos. No se trata de progreso, porque progresar es mejorar y no creo que vivamos mejor cuando la zona se llene de altísimas peceras. River, el Tiro Federal, el Cenard y demás instituciones sin duda saldrán ganando porque las ofertas económicas deben ser muy favorables. Se modificarán los códigos, ganarán los "desarrolladores", ganarán los que puedan comprar esos departamentos para darse el gusto de vivir sobre Libertador o Figueroa Alcorta, y perderemos los demás vecinos.

Roberto Asseo de Choch

Radares en las rutas

El entretenimiento de muchos intendentes para tener ingresos adicionales es sumar radares en las rutas para labrar multas. Hace 80 años que no hacen una circunvalación en Castelli, Lezama, Chacabuco, Venado Tuerto, etc., en bien de sus habitantes. Solo vemos: velocidad máxima: 20, 40, 60 kilómetros por hora en rutas de alta densidad vehicular, con multas que equivalen a casi la jubilación mínima. Rosario ya la tiene. Ahora la ruta 8 en San Antonio de Areco, vía sencillas expropiaciones.

¡Hagan obras, no se engañen, ya llevan 80 años sin hacerlo! Despiértelos, Vidal.

Patricio Avellaneda (p)

Prevenir el cáncer

La salud es un derecho, juntos podemos hacer más y al menos un tercio de todos los casos de cáncer pueden prevenirse. La prevención constituye la estrategia a largo plazo con un mejor relación costo-inversión/eficacia-eficiencia para el control de la enfermedad. El 4 de febrero fue el Día Mundial del Cáncer. Es una jornada para reflexionar e informar, para prevenir, diagnosticar en forma temprana y remediar. Conocer los factores de riesgo permite reducir la carga de esta enfermedad. La prevalencia del cáncer está aumentando en todo el mundo y en la Argentina, según la Agencia Internacional de Investigaciones en Cáncer (IARC), para 2040, aumentará en un 63%. También aumentarán en un 71% las muertes por esta causa. Es importante prevenir y controlar sus factores de riesgo, modificables como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, las infecciones, las radiaciones (como las solares), el consumo excesivo de alcohol, las dietas y productos insalubres, o con sal y azúcar agregada; exposiciones a contaminantes ambientales, la falta de información y acceso al sistema de salud. Los avances terapéuticos son importantes para el proceso de remediación, pero estos deben ser universalmente accesibles para los pacientes, para lograr el estado de salud y mejorar su calidad de vida. Mitigar los factores de riesgo y promover la detección temprana salva vidas.

Damián Pablo Ballester

Tachos de residuos

He observado con pena como en las calles de la ciudad se destrozan o roban los tachos grises que se hallan adosados a postes o columnas de iluminación para que los peatones arrojen residuos menores. Dicha situación me recuerda que en París, a raíz de los atentados terroristas, se suplantaron dichos recipientes por bolsas de nylon intercambiables. Propongo al gobierno de la ciudad que ante la barbarie imite el ejemplo francés.

Arnoldo Krawicki

