"Vero se toma vacaciones y en su lugar recibimos a una conductora de lujo, con ustedes Jimena Barón ", anunció el locutor de Cortá por Lozano ni bien arrancó el programa, presentando con mucha alegría a quién remplazará a Verónica Lozano durante su ausenciaen el ciclo de Telefe.

Luciendo un mono negro con cinturón en color plata, la flamante conductora ingresó al estudio para su debut. "No lo puedo creer. ¡Qué nervios! Quiero agradecerle a Telefé y a Vero, la conductora número uno de la Argentina, por apoyarme, por decirme que tengo que ser yo", fueron sus primeras palabras. "Esto es mucha responsabilidad y vamos a hacer lo mejor. La idea es informarlos un poco y que se diviertan".

"Tenemos unas notas increíbles para arrancar: mi amigo personal, Marley, va a estar acá con nosotros. Tenemos al capo número uno, el cantante Pedro Capó que va a cantar en vivo, y un panel hermoso", continuó como parte de la presentación antes de admitir que estaba nerviosa. "Estoy muy contenta y muy agradecida. Me van a acompañar en mi inexperiencia total de conducir, ya saben todos", dijo mirando al equipo de producción.

Para el gran día, Jimena fue al canal acompañada de su hijo. "Traje a mi asistente personal que me acompaña a todos lados, Morrison", dijo mientras el pequeño corría a su lado. "¿Me tenés fe hijo?", le preguntó pero el menor solo atinó a levantar los hombros. "No sabe", bromeó.

La ausencia de Nicole Neumann

"Me está faltando alguien en el panel, una rubia. Hasta el viernes vino y hoy lunes noto una ausencia importante", preguntó Jimena irónicamente. "¿Alguien puede contarme que pasó con la señora Nicole Neumann ?", agregó ya de forma directa.

El resto de los panelistas se prendió al juego de la incógnita y comenzó a dar vueltas sin responder. "A mi me llegaron rumores de que no habría muy buena onda ni mucha gracia con mi remplazo, lo cuál sería muy extraño porque en este mismo estudio yo le hice enganche con mi ex y le está yendo muy bien. ¿Cuál es la versión formal?", quiso saber Barón.

Ahí desde el panel atinaron a responder que la ausencia no sería por problemas con su presencia en el programa como reemplazo de Lozano, sino por un compromiso laboral a nivel internacional.