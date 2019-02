Busquebus despidió a 15 personas y suspendió a otras 70

Al igual que otros sectores de la economía que registraron el golpe por la caída del consumo, la demanda de pasajes con destino a Uruguay bajó un 25% si se lo compara con una temporada promedio, de acuerdo con la empresa Buquebus. Pero el porcentaje es mayor si se toma la variación respecto del año pasado, que fue récord: en la comparativa interanual cayó un 33%.

El achicamiento de la demanda se vio reflejado en el despido de 15 personas y otras 71 que fueron suspendidas (pasaron a seguro de paro) en Uruguay, ya que la frecuencia se redujo a la habitual durante el año y hay menos buques en funcionamiento.

Consultadas por LA NACION, fuentes de Buquebus dijeron que la empresa "no está en crisis" y que continúan los planes de ampliación de la terminal de Buenos Aires. Sin embargo, calificaron a la temporada de "regular".

En cuanto a los despidos, esgrimieron que las 15 desvinculaciones fueron por cuestiones "normales y no extraordinarias" y que los 71 suspendidos tienen que ver con la estacionalidad del servicio.

"El seguro de paro es una herramienta que tiene Uruguay para las empresas que requieren un mayor volumen por temporada respecto de la época fuera de temporada. Lo usan en hotelería, casinos, compañías navieras, etc. Es algo lógico. Se toma gente cuando se multiplica la demanda y cuando la tripulación no sale no la podés tener ociosa. Si no sale, se les paga a través de estas herramientas", explicaron.

Según el diario El País, de Uruguay, representantes de la empresa habrían dicho en una reunión del Consejo de Salarios que, por la difícil situación económica que enfrenta, tendría "la necesidad de realizar un número importante de nuevos despidos en el término de unos meses" dado que hoy operan solo dos de los cuatro buques con bandera uruguaya.

Una temporada floja para todos

Consultada por los números de Colonia Express- que también conecta vía el Río de La Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia- la directora de marketing de la empresa para Argentina y Uruguay, Maria Owsianik, dijo que en enero hubo una baja del 40% en la cantidad de pasajeros respecto del mismo mes del año pasado.

No obstante, afirmó que su market share creció esta temporada, es decir, que ganaron clientes, "ya que la gente optó por buscar un mejor precio".