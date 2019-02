The Big Bang Theory se despide con un capítulo súper recargado

Sheldon Cooper Fuente: LA NACION

La despedida de Sheldon, Leonard, Penny y compañía está cada vez más cerca y será un adiós a lo grande. CBS confirmó que The Big Bang Theory concluirá con un doble capítulo que pondrá punto final a la 12» y última temporada de la mítica serie. La doble entrega final de The Big Bang Theory durará una hora, según adelantó Chuck Lorre en declaraciones a TV Line. El co-creador de la serie junto a Bill Prady mira hacia atrás para hacer balance de una serie que se despedirá tras 12 temporadas, 279 episodios y millones de fans por todo el mundo: "No creía ni que fuera a tener una segunda temporada. ¡Pensaba que no lo conseguiríamos! Las obsesiones que tuvieron fueron ?¿cómo hacemos que la serie sea mejor? ¿Cómo arreglamos esa escena? ¿Funciona la historia, funcionan los chistes?'. Siempre nos centramos en lo que teníamos adelante e inmediato". CBS y los creadores de The Big Bang Theory tenían claro que este final merecía un espacio privilegiado en la grilla de programación.

Si bien la historia de la serie llega a su fin, CBS continuará con la precuela El joven Sheldon y ya hay rumores de un posible spin off protagonizado por Penny y Leonard.