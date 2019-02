El pop 2.0, con nuevo envase y en otro idioma

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 12 de febrero de 2019

Detrás de una pequeña canción pueden erigirse grandes tendencias (nos guste o no el estilo). Algo de eso comenzó a ocurrir en la industria musical más vendedora del mundo, el pop, con "Despacito" y la task force reggaetonera y trapera latina. El inglés empezó a dejar de ser el idioma casi exclusivo de la música pop mundial y el español empezó a ganar terreno a fuerza de hits radiales y cierta estética marginal que siempre funciona como un gancho para las nuevas generaciones.

Parece muy sintomático que existiendo los Grammy Latinos el domingo pasado los nombres de artistas que cantan en español o son bilingües hayan estado tan presentes en una noche que históricamente dominaba el inglés.

Desde el reggaetonero colombiano J Balvin hasta un seleccionado de estrellas de origen latino como Camila Cabello, Ricky Martin y Arturo Sandoval se pasearon por la fiesta más grande de la industria musical anglo no como rarezas musicales, sino como dueñas de una porción grande del mercado y las audiencias. ¿Empieza a romperse la hegemonía después de 61 ediciones? La presencia de artistas hispanoparlantes, siempre muy escasa en estos premios en idioma inglés, podría resultar una situación coyuntural relacionada con los nuevos sistemas de consumo de música. La presencia de artistas latinos en los primeros puestos de las distintas plataformas digitales empezó a cambiar el paradigma. Sucede que hoy las audiencias no están sujetas a escuchar lo que solo se edita en sus países en formato físico. A través de Spotify, Apple Music y otras se accede a todos los artistas del mundo sin problemas. Y los latinos tomaron por asalto esta posibilidad enorme y no paran de publicar hits que van derecho a las playlists de todo el mundo. Algo imposible de imaginar una década atrás. El diario inglés The Guardian señaló hace poco que Ozuna, un latino que hace reggaetón, bachata y trap, fue el artista más escuchado de YouTube en todo el mundo en 2018. Le siguieron en el puesto número dos y tres J Balvin y Bad Bunny, respectivamente. "Y, por cierto -señala el diario inglés-, ocho de las 10 canciones más vistas de 2018 fueron de artistas de habla hispana".

En un capítulo de Popcast, un programa de audio online de The New York Times, el crítico Jon Caramanica señaló que siete canciones de K-pop, con la banda BTS a la cabeza, y Ozuna llegaron al top 10 dentro de los EE.UU. "Recuerdo que miré lo que sucedía y pensé: ?Oh, ya está, este es el nuevo orden del pop'". La constatación de Cramanica aún no se refleja en los Grammy y, para ser honestos, habría que aguardar para saber si solo se trata de una moda o si llegó para quedarse.