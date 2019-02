La cantante se indignó porque no reconocieron el último trabajo de su ex pareja, el rapero Mac Miller, quien murió cinco meses atrás en la premiación Fuente: Archivo

Ariana Grande resultó ser una de las grandes ganadoras de los premios Grammy 2019 : su álbum Sweetener se llevó el premio a mejor álbum pop. Sin embargo, por desinteligencias con la producción, decidió no estar presente en la entrega que tuvo lugar anoche en Los Ángeles.

A pesar de no estar ahí, la cantante siguió bien de cerca la ceremonia e hizo varios comentarios en su cuenta de Twitter durante el vivo. Fue justamente en esa red social donde expresó su frustración al enterarse de que Swimming, el último álbum de Mac Miller, su ex pareja que murió meses atrás, no había sido reconocido por la industria musical en la categoría mejor álbum de rap.

Escribió "F" -de fuck- y "Trash" -basura, en español-. Rápidamente borró los tuits pero ya era tarde. Es por eso que tuvo que dar explicaciones, sobre todo porque muchos señalaban que esos mensajes iban dirigidos a Cardi B, quien resultó ganadora en esa categoría. Dijo, entre otras cosas, que sus palabras no tenían nada que ver con Cardi, sino con que los padres de Miller estaban ahí presentes porque habían sido invitados a la ceremonia por la Academia de Grabación. "Bien por ella. Nada que ver con ella, lo prometo. Perdón", aclaró más tarde.

Según informó una fuente a revista People, Grande estaba muy triste por la presencia de los padres de Miller en la ceremonia. A pesar de no haber resultado el ganador, el rapero fue recordado en el segmento In Memoriam.