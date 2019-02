El conductor y su pareja filmaron y se fotografiaron junto al joven artista, que se encuentra viviendo en Londres Fuente: Archivo

CORDOBA. Con 10,2 millones de seguidores, el Twitter de Marcelo Tinelli puede catapultar a cualquier a la fama de manera inmediata. Y eso pasó con Agustín Kafka, un cordobés de 22 años cautivó con su voz al conductor de ShowMatch y a su pareja, Guillermina Valdes .

"¡Un capo total Agustín! Y una humildad absoluta (.). Lo disfrutamos con su hermosa voz en Picadilly Circus", escribió Tinelli en la red social, junto a una foto en la que se lo ve al músico junto a ellos, en el corazón artístico de Londres.

Kafka se encuentra radicado en Londres desde hace un año y medio, y estudia producción musical en el Abbey Road Institute. Según él, su plan siempre fue "hacer música", y en ese camino decidió mudarse a Inglaterra. "No tenía un plan definido, surgió la idea de tocar en la calle y en bares, hago mis propias canciones", le contó a LA NACION. Unos meses después, en marzo pasado, Valdes subió en Instagram un video de él tocando en Oxford Street.

"Ella me vio, yo no", recordó. "Etiquetó súper bien el video y me ayudó mucho, porque me empezó a seguir más gente. Hace unos días, por Instagram me preguntó si tocaba, dónde y a qué hora. Y llegó a Picadilly con Marcelo".

Esta vez fue Tinelli quien lo mencionó y subió un video suyo cantando "Perfect", de Ed Sheeran. "Son muy agradables; estuvimos charlando un rato. Me preguntaron qué hacía, la edad, me dijeron que les gustó el show y Marcelo dijo de sacarnos una foto. Son muy piolas; se llevaron mi CD. Se los quise regalar, pero no aceptaron", indicó el joven músico.

Kafka empezó a hacer música a los 12 años en Córdoba y está convencido de que fue un "buen paso" haberse ido a Londres, donde varias veces a la semana toca en la calle. "Hacemos cola entre los que vamos. Nos conocemos, somos amigos", indicó. Toca covers y acústicos con su guitarra, además de hacer temas suyos.

Su banda preferida es The Beatles pero hace "también temas más actuales". Está enamorado de Londres, ciudad a la que define como "la mejor del mundo" para hacer música. "Lo sabía sin conocerla; si me voy por tres días la extraño. No soporto estar lejos", aseguró.

El mes que viene termina su curso en Abbey Road Institute y viajará por tres semanas a Córdoba. A su regreso seguirá trabajando con su música: se prepara para "subir" un disco dentro de poco en plataformas digitales. "Se estira el tiempo por lo quiero hacer muy bien; también estoy produciendo a otros artistas", señaló.

Para Kafka, una de las cosas más valiosas de tocar en bares y en la calle le da mucha libertad y le permite ser su "propio jefe". "Toco lo que quiero, hago conexión con la gente. No es mi audiencia pero la debo transformar en eso. Es genial porque estaban ahí sin esperar nada y de golpe les gusta, se paran. Como artista sirve mucho, aprendés a tocar cualquier día, con cualquier clima y humor", finalizó.