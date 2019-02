La Sala IV de la Cámara de Casación negó una solicitud de la defensa del exvicepresidente, que podría volver a prisión Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno / LA NACION

Hernán Cappiello 11 de febrero de 2019 • 18:02

La Cámara de Casación rechazó un pedido de Amado Boudou para posponer una audiencia prevista para el miércoles en la que se decidirá si el exvicepresidente debe seguir libre o debe volver a prisión en la causa Ciccone , donde fue condenado a 5 años y diez meses de cárcel por haberse quedado con el 75% de las acciones de la imprenta que fabrica papel moneda.

Como anticipó LA NACIÓN, es probable que tras esa audiencia Boudou vuelva a prisión.

La defensa del exvicepresidente hizo una presentación pidiendo la postergación de la audiencia de informes fijada para el miércoles donde abogaría por su excarcelación. En cambio, la Unidad de Información Financiera (UIF) reclama que se le dicte prisión preventiva y que vuelva a la cárcel.

El presidente de la Sala IV de la Cámara Casación Penal, Gustavo Hornos, no hizo lugar a la solicitud de la defensa de Boudou de postergar la audiencia. Había argumentado que la UIF no habría digitalizado el recurso de casación contra la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de esta ciudad, que excarceló al ex funcionario.

Boudou fue condenado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con su función por los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Los jueces Bertuzzi y Costabel dispusieron además su inmediata detención al momento de dictar la condena. Su colega López Iñiguez votó en disidencia.

Pero a los pocos días el juez Bertuzzi fue trasladado a la Cámara Federal, por lo que cambió la integración del Tribunal Oral federal N° 4 que se completó con la llegada dela jueza Adriana Palliotti. Boudou entonces presentó un nuevo pedido de excarcelación y esta vez consiguió la libertad con los vos de estas dos magistradas. Costabel quedó en disidencia,.

Esa excarcelación fue apelada por la UIF y ahora la Casación resolverá si la confirma o vuelve a meter en prisión a Boudou.

Asimismo, la Casación con los votos de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky deberán resolver las excarcelaciones que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 concedió a Nicolás Tadeo Ciccone y José María Núñez Carmona . En estos casos, Hornos fijó sendas audiencias para el día 20 del corriente.

Mas allá de estos incidentes, la misma Sala IV de la Casación, pero integrada por Hornos, Borinsky y el nuevo camarista Javier Carbajo, deberán analizar si confirman o no la condena. Para ello deberán convocar a otra audiencia. Si la condena queda firme, no habrá más discusión sobre la prisión de los condenados.