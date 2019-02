Cambiemos fue a la Corte para anular el plebiscito riojano

Cambiemos busca invalidar la consulta que habilitó al gobernador Casas a ir por otro mandato Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

Busca invalidar la consulta que habilitó al gobernador a ir por otro mandato

El frente Cambiemos de La Rioja se presentó ayer ante la Corte Suprema para que vuelva a evaluar la constitucionalidad de la consulta popular con la que el gobernador de la provincia, el peronista Sergio Casas, convalidó la enmienda constitucional que le permitirá competir por un nuevo mandato.

El 27 de enero pasado, Casas convocó a una consulta popular en la que los riojanos debían votar por el sí o por el no a la enmienda constitucional. El 25 por ciento del padrón apoyó la reforma y el 17,7 por ciento la rechazó. Casas se dio por ganador y se prepara para fijar la fecha de las elecciones a gobernador, que serán desdobladas y probablemente se realicen a mediados de mayo. La participación en el plebiscito alcanzó apenas el 45 por ciento del padrón, lo que se convirtió en eje de controversia.

Consumada la consulta, la UCR y Pro de La Rioja volvieron a pedir ayer un amparo ante la Corte Suprema. Dos días antes del plebiscito, el 25 de enero, el máximo tribunal había evitado pronunciarse sobre la validez de la consulta porque el "daño" sobre el que advertía la oposición local no se había producido. Sin embargo, dejó la puerta abierta para que Cambiemos hiciera una nueva presentación una vez que se concretara el plebiscito.

"Debemos defender la soberanía del pueblo de La Rioja, que ha sido quebrantada mediante una maniobra fraudulenta, pergeñada por las más altas autoridades de la provincia, para conseguir la perpetuación en el poder del gobernador violando las reglas constitucionales respecto del procedimiento de reforma. Somos de los que creemos que vale la pena luchar en defensa de la ley y de las instituciones", plantearon el diputado nacional y presidente de la UCR riojana, Héctor Olivares, y su par y líder de Pro en la provincia, Marcelo Wechsler. De la elaboración del escrito que elevaron a la Corte participaron el jurista radical Ricardo Gil Lavedra y el apoderado de la UCR nacional, Mariano Genovesi.

Concretamente, a través de la acción de amparo, los legisladores pidieron que se declare la invalidez de la enmienda aprobada por el Tribunal Electoral provincial días después de la consulta popular del 27 de enero.

A lo largo de las 53 páginas del escrito, al que accedió LA NACION, los representantes de Cambiemos desgranan los argumentos por los que solicitan la intervención de la Corte.

Aluden incluso a los dichos del diputado provincial Lázaro Fuenzalida que se filtraron pocas horas después de la consulta. "No nos pongamos tristes si no hemos llegado al 50% [de participación en la elección], pongámonos contentos. Ahí está la viveza, porque los peronistas somos vivos, no somos pelotudos", decía el exintendente de Chilecito en el audio.

"Como nosotros entendemos que no es de 'pelotudos' cumplir la Constitución y respetar el Estado de Derecho, según el exabrupto del diputado Fuenzalida, vamos a solicitar que desmienta esa temeraria afirmación y restablezca la vigencia del orden jurídico en la república", replicó Cambiemos en su presentación.

Los planteos de la oposición riojana giran en torno al supuesto incumplimiento de dos artículos de la Constitución provincial: el 84, que establece cuándo una enmienda debe darse por aprobada o rechazada, y el 177, que fija que la consulta popular debe convocarse en la primera elección general posterior a la aprobación de la enmienda en la Legislatura provincial.

Puntualmente, describen la consulta del 27 de enero como "una fraudulenta maniobra ideada por el propio gobernador, otras autoridades y legisladores provinciales para introducir una enmienda constitucional que habilita su reelección desconociendo las reglas de la Constitución local respecto del procedimiento y del modo de contabilizar las mayorías para incorporarla" y advierten que "ese avasallamiento" se concretó "con la absoluta aquiescencia de los órganos electorales y judiciales locales".

Que la presentación se haya hecho ayer no es casual. La oposición riojana pretende que, mientras analiza el caso, la Corte suspenda la convocatoria a elecciones que, creen, Casas hará en las próximas horas. Si el gobernador quisiera que los comicios fueran el 12 de mayo debería formalizar el llamado hoy mismo, 90 días antes de la elección. Cualquiera sea el domingo que elija, Casas apostará todo a conseguir otros cuatro años al frente de la provincia y la oposición, a frenar ese intento.