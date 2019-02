La bailarina, que actualmente presenta con éxito el espectáculo Madame Tango, reafirmó su postura sobre la denuncia por violación contra Juan Darthés, y también sobre su experiencia como compañera del actor en la novela Dulce amor Crédito: gentileza We Prensa

Andrea Ghidone está de fiesta. La bailarina celebró haber alcanzado un número redondo. Su espectáculo, Madame Tango, ya fue visto por 10.000 espectadores, y la cifra la sorprende en pleno ascenso. El show comenzó en el teatro Regina y, en diciembre, se mudó a una sala más grande, la del Lola Membrives. Pese a este éxito, la artista uruguaya, ex vedette y ex participante de Bailando por un sueño, acaba de ser noticia por otro tema: sus declaraciones sobre Juan Darthés, con quien trabajó en la novela Dulce amor.

En diálogo con LA NACION, Andrea Ghidone amplió sus dichos con contundencia: "Lo único que pido es que se respete mi opinión diferente.Yo he pasado situaciones incómodas en las que, la moneda de cambio para tener un trabajo, era el sexo. Hoy los puedo mirar a esos hombres y reírme. Esas personas ahora me tienen miedo, cuando en ese momento las cosas eran al revés. La vida es un boomerang. Yo quiero lo mismo que todas las mujeres, pero pido otra forma. ¿Cuál es la manera para causar menos daño? Darthés tiene familia, hijos, una mujer. A ellos esto (la denuncia de Thelma Fardin ) les cambió la vida. Y para bien, porque ahora Darthés es consciente de sus actos y no va a joder más. Hay cientos de hombres que usaron su poder para abusar y chantajear. La cara visible es Juan Darthés pero por abajo y por arriba hay un montón que quedaron impunes".

Ghidone califica su trabajo con Darthés en la novela Dulce amor, de la que Calu Rivero se alejó por los supuestos acosos reiterados del actor, como una buena experiencia profesional. " A mí Darthés no me interesa porque es un hombre grande y sabrá lo que ha hecho. Yo compartí una buena experiencia laboral con él. Tengo voz propia, no me voy a sumar a los demás. Pero no me cabe la menor duda de que lo que contó Thelma Fardin es verdad. Acá hay un tema de fondo que no empieza con Darthés. Las declaraciones de la hermana de Thelma son raras".

Andrea Ghidone debutó en el teatro Regina con Madame Tango; desde diciembre, el espectáculo que narra los comienzos del tango se exhibe en el Lola Membrives y acaba de alcanzar la cifra de 10.000 espectadores Crédito: gentileza We Prensa

Ghidone cree en aquello de que "el que las hace las paga", y aunque espera que la Justicia se expida tanto en este como en otros casos, cree más en la justicia divina que en "la de los hombres". El recuerdo de una experiencia traumática viene al presente: "Hace cuatro o cinco años viví una situación horrible. Entraron a mi casa, agarraron a mi hija (Natasha, en ese momento de 8 años), la esposaron y le pusieron un revólver en la cabeza (la niñera y su novio fueron los "entregadores" y cumplieron condena como tales). Esa situación me hizo conocer una parte tremenda de mí. Lo único que quería era venganza y justicia. La tenés que procesar internamente, porque si vas a esperar que la justicia actúe. Hasta el día de hoy, mi hija no se puede quedar con nadie. La niñera y su novio estuvieron dos años presos pero el que gestó todo está libre. Pero bueno... en un momento tenés que dar vuelta la página para poder continuar con tu vida. Ojalá exista una justicia divina, porque la justicia de los hombres es relativa".

El espectáculo que ideó y que hoy protagoniza y produce la tiene inmersa en un gran desafío, con dos funciones semanales (viernes y sábados, a las 19.30) en el teatro Lola Membrives (Av. Corrientes 1280). "Arrancamos en el Regina en noviembre, tranquilos para ver qué pasaba -cuenta Ghidone-. Desde hacía dos años presentábamos el espectáculo en el interior y, cuando lo estrenamos en Buenos Aires, nos sorprendió. Enseguida superó las expectativas".

En diciembre, Madame Tango se mudó a una sala más amplia, la del Lola Membrives, y hasta el 20 de abril permanecerá en esta nueva casa. "Cuando nos mudamos cambiamos todo. Ahora tenemos otra escenografía, todo es más grande y acorde con la sala. Yo sabía que el producto podía gustar. Es un poco de amor por lo nuestro, por el tango y la reivindicación de aquellas mujeres. Yo soy hincha número uno de las mujeres. Sé el desafío en el cual estamos metidas. Sin violencia, con respeto, sin acusar a nadie. Yo homenajeo a la mujer: a las prostitutas de hace 100 años... Lo que no quiero es que haya una división entre mujeres y hombres. En el teatro, en una obra como esta, con el aporte de los dos hacés un producto perfecto. La mujer tiene sensibilidad y el hombre una fuerza que no tiene la mujer".