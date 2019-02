Fuente: Archivo

Raquel Hermida, abogada que representa a Anita Coacci en el juicio que Juan Darthés le inició a la actriz por calumnias e injurias, acusó a Fernando Burlando , el representante legal del actor, de comprar testigos y de mentir en sus declaraciones.

"Burlando no sabe muy bien cuál es la estrategia y miente permanentemente, como por ejemplo al decir que Darthés está enfermo, que no lo está, y que se está autoflagelando... Es la estrategia que ha utilizado en otros casos. Recordemos también su falta a la audiencia con Calu Rivero, cuando decían que estaba internado y no se sabía dónde. Basta de mentir, creo que maneja terriblemente la comunicación", dijo durante una entrevista con Nosotros a la mañana.

"La estrategia no existe, la van armando y tratando mal a las víctimas, como hacen todos los abogados de abusadores. Sin dudas Burlando miente", expresó visiblemente molesta. Cuando le preguntaron por las supuestas denuncias que todavía no salieron a la luz, la letrada dejó en claro que se está trabajando en dichos casos. "Eso sigue tal cual. En tiempo y forma se van a realizar estas denuncias, haciendo un trabajo muy de bajo perfil, porque ya sabemos lo que hace este señor Burlando, abonando y pagando testigos para tratar de dar vuelta la cosa".

Cuándo Fabián Doman, conductor del ciclo, quiso indagar más sobre este tema la abogada prefirió no dar nombres. "Por supuesto que hay testigos comprados, y lo va a haber en todas las causas. Los abogados penalistas nos conocemos y sabemos cómo actuamos cada uno. También habrá en el caso Fardin, en Nicaragua", adelantó.

La palabra de Burlando

Una vez que terminó la entrevista, uno de los panelistas decidió comunicarse con Burlando para tener su versión de los hechos. "Solamente una persona sin ubicación, sin ética y sin moral puede decir una barbaridad semejante. Siempre me manejo con honestidad, son situaciones que diferencian a los chacales del derecho, a esas personas que por un minuto de luz dicen o hacen cualquier cosa al respecto... No lo puedo creer, es impresionante, increíble", indicó a través de un mensaje.

"No ha parado de transgredir normas, incluso en decir que tiene más denunciantes. Una manera nefasta de ejercer el derecho", agregó enojado el abogado.

En declaraciones al diario LA NACION, el abogado de Darthés aseguró que el actor se encuentra muy mal en este momento, razón por la cuál decidió no volver a la Argentina para la audiencia. "Está en una situación de depresión profunda con ideas autolíticas [autodestrucción]. Se trata de un diligencia que puede cubrir el mandatario. Van a concurrir representantes de nuestro estudio", explicó.