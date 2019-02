La actriz, que se luce en el musical ¡Viva la vida! y trabaja en el ciclo televisivo Incorrectas, dialogó con LA NACION acerca su carrera y de lo mucho que extraña a su fallecido marido, Guillermo Brédeston Fuente: Archivo

Nora Cárpena es considerada una dama del mundo espectáculo local. Con una extensa y exitosa trayectoria, supo conformar uno de los matrimonios más duraderos del ambiente hasta que, el año pasado, quedó viuda tras la pérdida del amor su vida: Guillermo Bredeston. El actor y productor teatral había sufrido un ACV 2011 y, en el último tiempo, había experimentado un notable deterioro en su estado de salud. Y Nora, claro, estuvo allí para él, hasta el último minuto.

Pero ni siquiera en los peores momentos Cárpena dejó de trabajar. Por el contrario, dio muestra de su capacidad para reciclarse laboralmente, y se incorporó como panelista de Incorrectas, el ciclo conducido por Moria Casán que emite América. Además, hace poco, nuevamente retornó a las tablas con el musical ¡Viva la vida!, acompañado por un "dream team" de colegas como Marta Bianchi, Alberto Martín, Rodolfo Ranni, Mercedes Carreras y Jorge Martínez, entre otros.

La mujer "todoterreno", amable y simpática, conversó con LA NACION sobre la pérdida de su marido y lo mucho que lo sigue extrañando, la convivencia entre todas las "chicas" de Incorrectas, los pobres contenidos que ofrece la pantalla chica y expresó su deseo por hacer cine, algo que a sus 74 años considera una gran cuenta pendiente.

-En recientes declaraciones dijiste que sos "una actriz que hace de panelista" ¿Tuviste que vencer algún prejuicio cuando te convocaron para sumarte a Incorrectas?

-Es parte de una tarea actual y me siento bien haciéndolo. Igual éste es momento muy especial de la pantalla chica porque todo el mundo opina de todo. Entonces, no me siento muy avergonzada, porque todo el mundo opina de lo que no sabe. En algunas cosas toco de oído pero, por ejemplo, cuando se habla de teatro pasa todo lo contrario, entiendo del tema.

La actriz se desempeña como panelista en Incorrectas, el ciclo de América que conduce Moria Casán Crédito: Instagram

-¿Cómo se viven las diferencias de edad y de etapas transitadas entre gente como vos y Moria Casán y chicas más jóvenes como Mica Vicciconte y Camila Salazar, por ejemplo?

-Son chicas que no tienen una trayectoria salvo Carolina Losada, que es periodista y trabaja en el noticiero de América; el resto son chicas "monas" y han estado en el "Bailando" o son modelos. Pero todas son buena gente, cada una opina lo suyo y tenemos una excelente maestra de ceremonia, como lo es Moria Casán. Las chicas son amorosas y simpáticas.

-¿Cómo es la conexión con Moria, tantos años después de haber trabajado en Brujas?

-A ella se le ocurrió convocarme para el programa, y le dijo al canal que me llame. Fue muy generosa. Hicimos una década de teatro con Brujas y viajamos mucho por el mundo. Hasta hicimos dos ciclos televisivos, Con pecado concebidas y Tres minas fieles, cuya producción estuvo a cargo de Bredeston. Además, siempre tuvimos una gran relación y Guillermo la quería mucho.

-¿Qué te parece el avance de la mujer, no solo en la sociedad sino en la televisión?

-Me parece bien, debemos las mujeres contar las cosas que nos pasan, y tengo seis nietas y dos hijas. Hay que creerles a las mujeres y a los hombres por igual.

-¿Alguna vez viviste un mal momento en tu carrera con un hombre o sufriste algún tipo de abuso?

-No. A lo mejor las cosas eran distintas, y de joven me protegía mi padre, Homero Cárpena, que era muy querido, y después llegaría Guillermo. Obvio que a las mujeres hay que respetarlas siempre.

-¿La televisión está pobre o demasiada austera?

-La televisión está pobre. La situación está difícil en el país, y hace tiempo que eso repercute en la tele; lo sufre especialmente la ficción. Lamentablemente, me imagino y toco de oído como la panelista que soy (risas). Mantener una ficción es caro y complicado para competir contra las opciones que llegan desde el exterior. Si los canales no lo hacen, es porque no les debe rendir.

-Desde hace años la tele se ha puesto muy vertiginosa y mediática. ¿Cómo convivís con esa realidad?

-Sí, sí, tal vez por eso hay tantos ciclos de chimentos, porque hay menos ficción y con algo hay que llenar la tele. Sale más barato poner una conductora y seis o siete panelistas que hacer ficción, es evidente.

-Mientras tanto, la televisión de aire sigue perdiendo audiencia.

-Sí, pero, porque hay otras plataformas, y la verdad no tengo idea del tema pero el público ve Netflix e Internet. Ojalá se puedan hacer más cosas en ambas opciones de TV. No hay que olvidarse por favor de los técnicos, que hoy están sin trabajo; tengo compañeros que la están pasando muy mal.

-¿Por qué creés que el cine sigue siendo para vos una materia pendiente?

-No lo sé.¿Me podrás averiguar? (Risas). Nunca interesé a la gente de cine y no podés interesarle a todo el mundo . Estuve como 30 años sin filmar, hice cinco películas como mucho. Tal vez, es un estigma: mi padre Homero Carpena hizo 150 films. Además, siempre hice mucho teatro y televisión, y nunca supe las razones porque no llamaban del mundo del cine. Me gustaría trabajar en una película con un rol interesante y comprometido, con Ricardo Darín, por ejemplo.

Cárpena junto a Brédeston; el actor y productor murió el 28 de julio pasado Fuente: Archivo

-¿Qué te decía Guillermo de tu incorporación a Incorrectas?

-El no estaba bien, lo veía cuando podía. Le gustaba, le parecía interesante.

-Acompañar a Guillermo seguramente en los últimos años habrá sido complicado ¿De dónde sacabas fuerza y ganas para estar y dar batallar a su lado?

-No lo sé, porque esas cosas uno no las prepara, y te llegan y estás como podés, con la mayor dignidad posible, con la ayuda de la familia que siempre estuvo cerca, con dos hijas maravillosas y un grupo de siete nietos hermosos. En mi casa, tenía una pequeña clínica las 24 horas, con enfermeros, y hubo que tener un respaldo económico; por suerte lo tuvimos, para afontar este problema.

-¿Cómo recordás a Guillermo?

- Hemos sido muy compañeros, y fueron 53 años juntos. Ha sido el amor de mi vida, sin dudas. Estuve muy enamorada de él, vivimos una pasión loca de jóvenes. Después las cosas van cambiando con el tiempo, pero siempre nos amamos muchísimo. Ha sido más lo positivo que lo negativo, y compartimos cosas muy lindas.

-¿Cómo sos como abuela?

-¡Preguntale a mis nietos! (Risas). Voy a los actos del colegio siempre que las obligaciones me lo permiten, y nos vemos todas las veces que podemos. Algunos de mis nietos son grandes, y los domingos nos juntamos a almorzar siempre.

-¿Alguno de ellos lleva el ADN actoral de la familia?

-Hay varios. El más grande, Federico, de 25 años, estudia Gestión de Medios; hay otros que estudian teatro y otro canta. Todos están ligados al arte. Federico, Pilar (21 años) y Estefanía (17) son hijos de Lorena, mi hija mayor. Solana (21), Milagros (16), Pilar (13) y Carmela (11) son hijos de Nancy, la menor.

El elenco de ¡Viva la vida! junto a la directora, Valeria Ambrosio Crédito: Victoria Gesualdi /AFV

-¿Cómo vivís esta primera experiencia protagonizando un musical, con Viva la vida?

-La propuesta me llegó a través de Valeria Ambrosio y ha sido un gusto; me pareció interesante trabajar con ella. Si bien no canto, me gustó la iniciativa, me encanta trabajar con música. Y el grupo es maravilloso, estamos acompañados por gente muy destacada de la comedia musical. La obra trata de un grupo de amigos que se junta, a pesar del paso del tiempo, y las canciones que suenan son las de Palito Ortega, Leo Dan, Sandro...

-¿Tenés algún proyecto en carpeta para el futuro, más allá de la tele y el teatro?

-No, no en lo inmediato pero para el futuro tengo dos ofertas teatrales. Una comedia con el productor Aldo Funes para llevar a cabo en junio, y el otro es hacer la única comedia que escribió el querido Alberto Migré... Más no te puedo decir (risas).