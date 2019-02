El actor y cantante se llevó el galardón máximo de la ceremonia Crédito: Mauro V. Rizzi

Luego de una ceremonia muy breve en la que no hubo tiempo ni para contratiempos, la velada cerró sus puertas con la entrega del galardón máximo de la noche a Raúl Lavié . El artista había recibido, minutos antes, el premio en el rubro "Actuación protagónica masculina de comedia" por su labor en La jaula de las locas, el musical. Por la falta de micrófonos para los ganadores, no se escucharon las palabras de agradecimiento que le dedicó a sus colegas allí presentes.

Cuando subió nuevamente al escenario para recibir el premio de oro, esta vez sí dispuso de los medios apropiados para dirigirse al público. En su discurso de agradecimiento, Lavié expresó: "Estoy bastante fuerte para sobrellevar todas estas emociones. Y esto quiero compartirlo con todos los actores que esta noche han pasado por este escenario, por todos aquellos que no han podido subir y por aquellos que engrandecen la temporada teatral de Mar del Plata ".

Y siguió: "A este público maravilloso que llena la ciudad de Mar del Plata, a mis compañeros, que me habían vaticinado esto y yo no quise crear falsas expectativas. A todos ellos, actores, actrices, directores, gracias a todos ustedes. Y gracias por esta posibilidad, esta oportunidad que me dieron de poder encarnar este maravilloso personaje que tengo. Ojalá que sirva para olvidarnos de las discriminaciones".

Más adelante, y muy emocionado, Lavié recordó a su hijo Leo Satragno, que murió el pasado 10 de enero, y tuvo unas sentidas palabras para su familia: "Si me lo permiten, recién recibí un mensaje de Felipe, uno de mis nietos, que lloró porque no ganó Cecilia Milone el premio, porque él vino a ver la obra y realmente disfrutó con el trabajo de todos los que subieron al escenario en La jaula de las locas, por eso quiero dedicarle este premio a mis nietos: a Felipe, a Joaquín, a Juanita y a Rafaelito, que es el más chiquito, y al próximo o la próxima que va a llegar dentro de unos siete meses".

"A mis otros nietos mayores también, porque la verdad es que tengo muchos nietos, el mayor casi tiene mi edad. Para ellos y para los hijos de Leo que han quedado sin su papá, pero que están felices por lo que significó el padre en sus vidas. Y quiero agradecer por recibir esta caricia que me ha dado Mar del Plata. Gracias a todos y por sobretodo gracias al público", concluyó.