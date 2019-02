Las versiones de que se están elaborando planes de contingencia en caso de que el presidente necesite salir del país son cada vez más fuertes Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

Nicolás Maduro vive su momento más complicado. En medio de las populares manifestaciones que en las calles piden su renuncia, de la crisis económica, el desabastecimiento, la inflación récord, y tras la jura del líder de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela ante las denuncias de fraude en las últimas elecciones, el mandatario bolivariano resiste con la ayuda de sus aliados de siempre y de una parte de los militares.

Pero si bien en más de una oportunidad indicó que no se irá a ninguna parte y que se quedará en el país para defender a su patria de lo que él considera son ataques del extranjero, las versiones sobre la elaboración de un "plan B" en caso de que necesite salir de Venezuela y refugiarse en otro país son cada vez más fuertes.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Bloomberg, citando fuentes en off the record, los cuatro destinos a los que podría llegar el bolivariano son Cuba, Rusia, México y Turquía. "En Cuba, el gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel es un aliado ideológico de la república bolivariana de Maduro", asegura el portal de noticias económicas y advierte además que, por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es uno de los pocos líderes latinoamericanos que no reconoció a Guaidó como legítimo presidente.

Asimismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, es otro de los líderes que podría abrir las puertas de su país al bolivariano. El mes pasado lo llamó por teléfono para asegurarle su apoyo y se dirigió a él como "mi hermano". Y en Rusia, el Kremlin ya mostró su respaldo y su oposición a que el gobierno de Donald Trump tome cartas en el asunto. "Si Maduro se dirigiera a Rusia, el presidente Vladimir Putin le brindaría refugio", dijo Andrey Kortunov, jefe del Consejo de Asuntos Internacionales, una organización de investigación establecida por el Kremlin. "No está en nuestras reglas renunciar a los nuestros y él sigue siendo uno de los nuestros", agregó el funcionario.

La primera dama, detrás del plan

La impulsora por lo bajo de este plan de salir del país sería la "primera combatiente" Cilia Flores, esposa de Maduro, quien estaría preocupada por el futuro de su marido y por ello lo presiona para que esboce un plan B y lo tenga listo ante cualquier inconveniente.

Elliott Abrams, representante especial para Venezuela del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo la semana pasada que otros países (cuyos nombres se negó a develar) además de Rusia y Cuba lo contactaron y se mostraron dispuestos a aceptar a miembros del gobierno chavista si eso ayudaría a la transición.

No será fácil. La salida de Maduro del país puede conllevar riesgos, al menos para los países involucrados porque si bien Estados Unidos en varias oportunidades aseguró que es tiempo de que se vaya (el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca le recomendó "una bonita playa lejos de Venezuela"), podría tomar represalias contra aquella nación que le dé refugio.