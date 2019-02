La Coalición Cívica presentó transcripciones de escuchas telefónicas a Roberto Barratta, detenido en Ezeiza Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La Coalición Cívica, la fuerza que lidera Elisa Carrió , denunció que exfuncionarios kirchneristas que están presos en la cárcel de Ezeiza "armaron la operación" contra el fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli , acusado de extorsionar al productor agropecuario Pedro Etchebest.

La legisladora Paula Oliveto y la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic, referentes de la CC-ARI, hicieron el viernes pasado la presentación ante Franco Picardi, fiscal de turno en Comodoro Py, según confirmó a LA NACION la diputada nacional de Cambiemos. El caso fue sorteado ayer y recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.

Los teléfonos estaban intervenidos en el marco de una causa vinculada al narcotráfico que se tramita en Lomas de Zamora.

Para respaldar su denuncia llevaron transcripciones de escuchas telefónicas entre Roberto Baratta, exmano derecha de Julio De Vido , y un exfuncionario kirchnerista.

"Las escuchas eran verosímiles en virtud de que con posterioridad se dieron todos los hechos que esos diálogos describían. La Justicia tendrá que investigar. Cumplimos con nuestro deber de presentar la denuncia", afirmó Oliveto ante la consulta de LA NACION.

"Hay que dejar que la Justicia actúe porque hay un interés evidente de un sector del kirchnerismo de que no se siga avanzando [en las investigaciones]. Es evidente que quieren frenar la causa", dijo.

El fiscal Stornelli dijo que es víctima de una "operación" Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

Las escuchas

Según se desprende de las conversaciones, que reveló el diario Clarín, Baratta le pregunta al exfuncionario Carlos Zelkovicz sobre los avances del operativo que denomina "el dolor de muelas".

"¿Cómo va eso?", le dijo Baratta a Zelkovicz el 1 de febrero pasado. "No se movió nada allá en Dolores [donde se radicó la denuncia contra Stornelli], salvo que pidieron los informes para leerlos, lo cual creo que es un avance".

"Ajá, pero. ¿Presentaron finalmente?", interroga Baratta. Y Zelkovicz le responde: "No, no, no... El loco éste, el magistrado [por Alejo Ramos Padilla], pidió los informes... eh, porque quiere saber en qué quilombo se está por meter y aparentemente le llevaría por lo menos, leer casi todo el fin de semana, yo te diría que bastantes más días pero quiere largarlo cuanto antes".

Según las transcripciones, Baratta estaba muy ansioso por conocer las novedades de la denuncia. "Porque me parece que yo estoy forzado, si no avanza lo de Dolores, a hacer algo la semana que viene", le dice a Zelkovicz desde el penal de Ezeiza.

Según plantea la fuerza de Carrió, las escuchas demuestran que Baratta y Zelkovicz estaban al tanto de la denuncia contra Stornelli que reveló el viernes pasado el periodista Horacio Verbitsky en su portal El cohete a la Luna. Verbitsky sostuvo que el fiscal extorsionó al ruralista Etchebest a través de un supuesto colaborador suyo, el abogado Marcelo D'Alessio, para no detenerlo.

Oliveto aseguró a LA NACION que Carrió les pidió que llevaran las transcripciones de las escuchas a la Justicia. "Uno tiene que creer en la institucionalidad. Ante un dato de un ilícito tenemos la obligación de denunciar y así lo hicimos", señaló.

La presentación incluye también conversaciones entre Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, y el exembajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés. Valdés le dice a Schiavi que habría novedades del "Operativo 'Puff'" contra Stornelli y el juez Bonadio, a cargo del expediente de los cuadernos.

Además, la CC llevó a la Justicia un diálogo entre Baratta y el periodista de Página/12, Raúl Kollman. En sus conversaciones desde la cárcel, la exmano derecha de De Vido se jacta de tener influencias sobre los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La reacción de Stornelli

Anoche, el fiscal Stornelli volvió a calificar como una "operación" la denuncia de Etchebest. "Escuché estas versiones. Espero que se investigue a fondo. Si es verdad [la denuncia de la CC], es un hecho muy grave", remarcó Stornelli en declaraciones al canal TN.

Y dijo que la acusación "seguramente" esté vinculada a "las bandas" que se investigan en la causa de los cuadernos. "Cuando aparecen este tipo de cosas, uno tiene la certeza de que está en el camino correcto", apuntó.

"No conozco a Baratta", dijo el denunciante

Etchebest, el empresario que denunció la supuesta extorsión de Stornelli, habló hoy sobre la presentación de la CC y negó que haya sido parte de una "operación" política para correr al fiscal. En diálogo con Radio Continental, dijo que no conoce a Baratta y que no tiene nada que ver con la política. "La única operación es la que me hicieron a mí, que me subieron a la camioneta, me llevaron a Pinamar, me han extorsionado hace 40 días y yo no tengo paz".

"Yo no tengo nada que ver con política, no conozco a nadie, no sé quién es Baratta. Me llama la atención que me quieren relacional si yo no conozco a nadie. Nadie me dirige", sostuvo.