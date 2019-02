Polémica en los Oscar por los cuatro premios que no serán televisados

El 24 de febrero se transmite la 91 edición de los Premios Oscar Fuente: AP

La tradicional entrega de los Premios Oscar , que realiza la Academia de Hollywood por 91a. vez el próximo 24 de febrero, incorpora en esta edición algunas novedades en su organización. Entre los principales cambios, la ausencia de un conductor a cargo de la presentación es un hecho . En su reemplazo, se manejó como alternativa convocar a bandas musicales para la apertura. Con el objetivo de conseguir que la ceremonia dure exactas tres horas, los productores de la fiesta más esperada de la temporada de premios decidieron que la entrega de cuatro categorías, edición, dirección de fotografía, maquillaje y peinado y corto animado se lleve a cabo durante los cortes comerciales y por ende queden afuera de la transmisión televisiva.

Alfonso Cuarón, el favorito de los Oscar y uno de los más críticos con la decisión de dejar afuera de la ceremonia categorías como edición y dirección del fotografía, en la que él compite

Una decisión de la Academia de artes y ciencias cinematográficas que había empezado como rumor pero que a última hora de ayer confirmó John Bailey, presidente de la entidad. Según informó, los espectadores podrán seguir en directo la gala durante la publicidad, pero los discursos "serán retransmitidos más tarde". El resto de las categorías serán emitidas en directo, al igual que los discursos de los vencedores.

La confirmación provocó reacciones inmediatas de rechazo en la industria del cine. Y polémica porque para muchos el afán de tener una ceremonia de tres horas es una imposición de ABC, la cadena que transmite los premios en los Estados Unidos, que busca hacer crecer los menguantes ratings de la ceremonia. Claro, sin tener en cuenta la importancia de cada uno de los rubros en el arte que están premiando.

Entre quienes protestaron por la medida está Alfonso Cuarón , a esta altura el favorito de la ceremonia que se llevará a cabo el 24 de febrero en la que su película Roma competirá en diez categorías, incluyendo fotografía, un rubro que además lo convirtió en el primer realizador en ser nominado como mejor director y director de fotografía por el mismo film.

"En la historia del CINE, han existido obras maestras sin sonido, sin color, sin guión, sin actor y sin música. Ni un film ha existido nunca sin fotografía y sin edición", escribió hoy Cuarón en Twitter.

Por otro lado, su amigo Guillermo del Toro , ganador el año pasado de cuatro Oscar, incluyendo mejor director y película por La forma del agua, se sumó a la discusión a través de un mensaje escrito en inglés en Twitter. "Si me permiten: no me corresponde sugerir qué categorías cortar de la transmisión de los Oscar pero dirección de fotografía y edición están en el mismísimo corazón de nuestro oficio. No son tareas heredadas de la tradición teatral o literaria: son puro cine".

A medida que pasan las horas desde que se dio a conocer el cambio en la ceremonia se sumaron otras voces que, a su modo, protestaron por la medida. Así, el actor y productor Seth Rogen ironizó:"Qué mejor modo de celebrar los logros del cine que no honrar públicamente a las personas cuyo trabajo es, literalmente, hacer cine".

En la carta que difundió la Academia a sus integrantes para explicar las razones detrás de los cambios, Bailey escribió: "La forma de ver los premios de la Academia ha cambiando rápidamente en nuestro mundo multimedia. Nuestro espectáculo debe evolucionar para seguir promoviendo con éxito la promoción de películas para una audiencia mundial. Esta ha sido nuestra misión principal desde nuestra fundación hace 91 años, y sigue siendo la misma hoy en día", señaló el presidente de la Academia que también deslizó que estos cambios se mantendrán de ahora en adelante al confirmar que el año próximo las categorías que se emitirán durante el corte publicitario serán otras e irán rotando todos los años sin que se repitan.

Otra de las iniciativas que la Academia intentó poner en marcha para acortar la duración de la ceremonia fue seleccionar solo dos de los cinco temas nominados a mejor canción, "Shallow" de Lady Gaga de Nace una estrella y "All the Stars" de Kendrick Lamar y SZA de Pantera negra, para que fueran interpretadas en directo en el Dolby Theatre.

El tema de la película El regreso de Mary Poppins tendrá "una invitada muy especial", según anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood Fuente: Archivo

Ante la polémica que desató esta decisión, la institución rectificó y finalmente se interpretaran las cinco canciones nominadas: "The Place Where Lost Things Go", de El regreso de Mary Poppins; "I'll Fight", el tema perteneciente al documental RBG; "When a Cowboy Trades His Spurs Wings", canción de Willie Watson y Tim Blake Nelson, que aparece en la película La balada de Buster Scruggs dirigida por los hermanos Joel y Ethan Coen producida por Netflix . Eso sí, cada canción no se interpretará de forma completa, sino que sólo sonará durante 90 segundos.