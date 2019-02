Otro "10 perfecto" a la gimnasta para la que el mejor puntaje "no es suficiente"

Katelyn Ohsahi, la atleta que revoluciona con sus actuaciones - Fuente: ESPN 2 01:33

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 12 de febrero de 2019 • 09:16

La gimnasta Katelyn Ohashi continúa revolucionando la disciplina en Estados Unidos. Volvió a conseguir un "10 perfecto" con su rutina, esta vez frente a siete mil personas que se encendieron y vibraron con la actuación de la atleta de sólo 21 años.

Fue en una presentación que tuvo en Seattle, su ciudad natal, donde nuevamente obtuvo los 10 puntos. "Frente a una multitud histórica de 7.288 espectadores en su ciudad natal de Seattle, Katelyn Ohashi marcó su quinto 10 perfecto en suelo en su carrera", escribieron desde la división de gimnasia de la Universidad de California (UCLA).

Con su gracia natural, la gimnasta sumó el quinto puntaje perfecto en la categoría suelo en su carrera, siempre representando a la UCLA. Así como se pudo apreciar en su rutina anterior, donde se movió de manera increíble al ritmo de Michael Jackson en el Collegiate Challenge en California, esta vez la gimnasta optó por el proyecto anterior del rey del pop: The Jackson 5.

Hace algunos días Katelyn Ohashi fue noticia. Realizó una excelente actuación que le valió un 10, sin embargo ella no quedó conforme. "Un 10 no es suficiente para esta rutina", dijeron. Aquella vez, ella entendió que sus movimientos no habían sido "tan perfectos" para alcanzar tal calificación. "Un 10 no es suficiente para esta rutina de Katelyn Ohashi", "esto es magia", "no creo haber visto a alguien divirtiéndose tanto mientras compite".