Qué condición puso Michelle Rodríguez para ser parte de Rápido y Furioso 9

Michelle Rodriguez puso sus condiciones para ser parte de Rápido y Furioso 9. La actriz, que junto a Vin Diesel aparece en todas las películas de la franquicia, pidió, como requisito para volver a convertirse en Letty, que el guión sea más inclusivo.

La actriz aún no firmó contrato y está a la espera de la respuesta de Universal. En diálogo con l a revista Vanity Fair, dijo que no estaba segura de volver a la saga. "No sé si voy a regresar, primero tengo que leer el guion. En cuanto lo lea, lo sabré", explicó.

Y agregó: "Espero que sea inclusivo. Si lo es, entonces aceptaré volver o no. En este momento, mi energía está completamente dirigida hacia lo femenino y a apoyar a las mujeres. He estado buena parte de mi vida disparando armas y juntándome casi siempre con los chicos, viendo cómo se rascaban las pelotas. Ahora siento la poesía, la belleza y la sensualidad de las mujeres y el poder que juntas tenemos. Tienen que mostrar más amor a las mujeres. No sé en qué dirección van a ir, pero yo sí sé hacia dónde voy. Veremos si nuestros caminos coinciden".

Así Michelle mostró su inclinación por defender a los personajes femeninos y darles a estos más lugar.

Esta no es la primera vez que la actriz hace este planteo, de hecho, en 2017 casi no participa de la octava película. Terminó aceptando luego de que su compañero Diesel se lo pidiera y apoyara sus demandas.

El film tiene fecha de estreno en abril de 2020, habrá que ver si hay acuerdo entre los creadores de la franquicia y la actriz. Por lo pronto, está previsto el estreno del spin off de la saga a mediados de este año.