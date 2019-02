Thelma Fardin apoyó a Anita Coacci

El Colectivo de Actrices apoyó a Anita Coacci en la postergada audiencia de mediación entre Darthés y la actriz Crédito: Silvana Colombo

12 de febrero de 2019

Hace algunas horas, Thelma Fardin se dirigió a su cuenta de Twitter para expresarse sobre la mediación de esta mañana entre Juan Darthés , representado por Fernando Burlando , y la actriz Anita Coacci. También acudió en persona a apoyar a la actriz con otras colegas, como Mirta Busnelli,

"En 1999 Anita Co fue abusada sexualmente en su ámbito de trabajo. En 2018, desafiando la vergüenza y la incomodidad que produce mostrarse en esa situación, se anima a contarlo públicamente", comenzó el descargo de FardIn.

"Ese mismo 2018, el propio abusador la denuncia, llevándola a la justicia penal. Anita Co no puede demandar a su abusador porque prescribió el plazo para denunciar ese delito. El abusador, en cambio, sí puede demandarla a ella por injurias", explicó.

Thelma Fardin junto a Mirta Busnelli, esta mañana Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

La actriz señaló como "injusto" que la Justicia amparara al acusado de abuso y no a su denunciante, y destacó la decisión de Anita de no aceptar una conciliación, ni pedir disculpas públicas a Darthés. "Ella elige reafirmar sus palabras, porque lo que ya no puede es negar los hechos", destacó Thelma. "Aunque le haya tomado más tiempo que los que la Justicia contempla es el que toma el dolor en convertirse en palabras, más lento aún que el de la Justicia."

La mujer que denunció penalmente a Darthés por haberla violado en Nicaragua cuando era menor de edad apuntó a la necesidad de cambio de la Justicia y dejó en claro que elige acompañar a Anita Co en "su decisión de ser fiel a la verdad".

"Ella no habla sólo en su nombre, lo hace en el de todas las que pudieron, y de las que aún no pudieron, hablar", escribió arrobando en su tweet a la cuenta del colectivo Actrices Argentinas y a Anita. "Ya no hay vuelta atrás", concluyó.