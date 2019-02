La serie televisiva de El Señor de los Anillos quiere superar a Game of Thrones

La novela de J. R. R. Tolkien llegará a la pantalla chica entre 2020 y 2021

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 13 de febrero de 2019 • 00:16

En 2017, Amazon logró arrebatarle los derechos televisivos de El Señor de los Anillos a Netflix, tras desembolsar 250 millones de dólares. De ese modo, la compañía de Jeff Bezos consiguió hacerse con el imaginario de J.R.R. Tolkien, aunque hasta el momento el estudio ha mantenido un hermetismo extremo sobre qué destino pretendía darle.

Ahora se sabe que la serie contará con cinco temporadas, tal como se estableció en el momento de la compra de los derechos con Tolkien State, la empresa familiar que se encarga de dar las concesiones sobre la obra del escritor británico. Y también está previsto que se convierta en la producción televisiva mas costosa de la historia, con un presupuesto inicial de 250 millones de dólares para las primeras dos temporadas. De este modo, la serie de El Señor de la Anillos superaría el presupuesto de otra aventura épica, Game of Thrones .

La historia se ubicará tiempo antes de la exitosa trilogía de Peter Jackson y buscará relatar nuevas tramas en las Tierras Medias. La primera temporada ahondará en las peripecias de un joven Aragorn -el personaje interpretado por Viggo Mortensen en la trilogía que se llevó al cine- antes de los eventos de La Comunidad del Anillo.

"Me enteré hace poco por un periodista que se hacía la serie. No tengo ningún contacto con Amazon o esa producción. Sería una buena idea que hablen con Jackson, al menos, y quizás con algunos actores de la exitosa trilogía. Pero, por otro lado, ellos tienen que hacer lo suyo, crear algo nuevo. Les deseo suerte, es una saga hermosa, un lindo desafío", apuntó Mortensen luego de tener conocimiento sobre la adaptación.

Uno de los actores insignia que sí mostró interés fue Ian Mckellen , quien en una entrevista radial con Graham Norton aseguró que aún puede meterse en la piel de Gandalf. "No he dicho que sí porque no me han preguntado. ¿Pero sugieres que otra persona le va a dar vida? Gandalf tiene como 7.000 años, por lo que todavía no soy demasiado viejo para el papel", bromeó.

No se ha confirmado aún ningún miembro oficial del reparto que conformará la ambiciosa serie, pero sí hay alguien que ya dijo que no: Jackson fue buscado para dirigir el proyecto pero se negó ante su falta de experiencia en la pantalla pequeña. Sin embargo, ha sido partícipe y supervisor de las escrituras del guion.

La trilogía original tuvo un presupuesto total de 281 millones de dólares, mientras que solo las primeras dos temporadas de la serie abarcarán casi todo el costo de la premiada saga cinematográfica. Bezos apuesta en grande y su intención es generar en Amazon un fenómeno similar al que logró HBO con Games Of Thrones.

Se señala como posible locación para rodar Escocia, ya que se reduciría notablemente los costos de producción en comparación con Nueva Zelanda, el país en el que fue rodada la saga cinematográfica.

Ante las pocas filtraciones que han habido sobre la producción, se espera que la serie llegue a la plataforma de Amazon Prime a finales del año que viene o en el transcurso del 2021.