Premios Estrella de Mar, entre la polémica y los aplausos

Raúl Lavié recibe el máximo galardón: el Estrella de Mar de Oro

MAR DEL PLATA.- Después de rumores de todo tipo, esta temporada el Estrella de Mar de Oro quedó en manos de Raúl Lavié, uno de los protagonistas de La jaula de las locas, que fue ovacionado por sus pares. La ceremonia de este galardón organizado por el Ente Municipal de Turismo del Partido de General Pueyrredón, que se celebró anoche, fue polémica por la decisión de los organizadores de no permitir discursos de agradecimientos a los ganadores. Entre los rumores de días previos resonaban los nombres de Carmen Barbieri, responsable de mantener en cartel a un rubro tan vinculado a la temporada marplatense como es la revista, y del musical Sugar.

Lavié recibió una ovación de los concurrentes. El destacado intérprete tiene un largo recorrido sobre los escenarios de estas playas y encontró anoche un fenomenal reconocimiento tanto de la crítica como de sus pares que son parte de la actual cartelera de verano.

"Mis compañeros de elenco me habían vaticinado algo de esto, pero no quería crearme falsas expectativas", dijo emocionado, ya con el máximo galardón de la noche en mano. Se la dedicó a todos sus nietos, en particular a los que le dio Leo, el hijo que murió en enero, víctima de un cáncer. Esa misma jornada en que se enteró de tan dolorosa noticia pidió salir a escena y hacer el espectáculo como todas las noches, esta vez en su homenaje.

"Esto quiero compartirlo con todos los actores que han pasado por este escenario, los que no pudieron subir, los que engrandecen la temporada teatral de Mar del Plata", acotó, generoso, en el cierre de la ceremonia que, por primera vez, se desarrolló en el salón Vélez Sársfield del Sheraton Mar del Plata, en lugar del Auditorium, donde solía llevarse a cabo la ceremonia.

Además de la sede también cambió la modalidad del acto, ahora con una entrega de premios que -salvo para el Estrella de Mar de Oro- no habilitó micrófono a los ganadores para agradecimientos o eventuales bajadas de línea, como era costumbre. Aun así hubo alguna manifestación en ese sentido, como la de representantes de un centro cultural local que subieron a buscar su estatuilla con cintas pegadas en la boca, como indicio de censura o límite a la libertad de expresión.

Un rato antes Lavié había ganado el rubro mejor actor protagonista de comedia. Entre las actrices esa misma distinción recayó en Nancy Anka por su labor en Chorros, la comedia del robo al banco.

Sugar, la obra más taquillera en lo que va de esta temporada -que registra en boleterías una merma de más del 30% con respecto a igual fecha anterior-, ganó cinco categorías: comedia musical, coreografía (Gustavo Wons), vestuario (Renata Schussheim), escenografía (Alberto Negrín) e iluminación (Mariano Demaría).

Chorros es otra obra que anoche celebró en forma repetida porque, además, fue la más votada por el jurado como mejor comedia y música original. También logró tres premios la pieza Fedra, una mujer ardiendo, que compitió entre las producciones marplatenses. Además de ser considerado como Mejor espectáculo de teatro local, su protagonista María Cámpora resultó mejor actriz y a Mariano Moro se lo distinguió como director.

Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen y dirección de Lisandro Fiks, ganó Mejor drama y/o comedia dramática; y Juan Leyrado, por actuación protagónica masculina en el rubro.

Como espectáculo unipersonal el jurado eligió a Conferencia sobre la lluvia, interpretado por Fabián Vena. Moldavsky sigue suelto en Mar del Plata, otro de los éxitos de esta temporada, se quedó con el rubro de humor. En revista ganó Nuevamente juntos, un amor de revista, que encabezan Carmen Barbieri, Santiago Bal y su hijo Federico.

Chorros ganó en varios rubros, incluida Mejor comedia Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Como Espectáculo alternativo ganó la excelente creación de Cumbi Bustinza: Menea para mí, que se consolida como una de las perlas del teatro off de los últimos años. El rubro music hall fue para Somos bien argentino; mientras que Leonor Manso se llevó una gran ovación cuando ganó en Actuación protagónica femenina en drama y/o comedia dramática. La gran Lía Jelín se llevó el rubro Mejor dirección, por su trabajo en Los martes, orquídeas. Por producción artística la estatuilla fue para Alzúa Producciones ( Mora Godoy, tango company, Nacha y Polino, ¿Por qué son tan geniales? y Somos bien argentino).

En el indispensable rubro de Autor nacional, las ganadoras fueron Adriana Tursi y Patricia Suárez por Podemos ser felices todavía; mientras que el ganador por su mejor partitura fue Martín Bianchedi, por Chorros. En labor cómica ganaron Roberto Peña y Paquito Wanchankein por La revista está en la Rivadavia; en Actuación femenina de reparto ganó Rita Terranova por Los martes, orquídeas; mientras que Franco Rau ganó Actuación masculina de reparto por su destacado trabajo en La jaula de las locas. La revelación de la temporada fue Julián Burgos, cantante de Somos bien argentino; y en stand up (rubro debutante en los Estrella de Mar), celebró el marplatense Pablo Vasco.

Nacha Guevara recibió una distinción especial por su trayectoria Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Los organizadores dispusieron en esta edición algunas menciones especiales para distintos protagonistas vinculados a la propuesta cultural de esta temporada, como por ejemplo a Nacha Guevara, por su trayectoria. Se distinguió, además, a la Banda Sinfónica Municipal, que celebra su centenario; y al Teatro Auditorium, por su aporte cultural a la ciudad durante todo el año. Otra fue para el tradicional desfile Mar del Plata Moda Show, que cumplió 25 ediciones. Y uno similar para el Festival de la Canción Popular a orillas del mar, que celebró una década. A su vez, se reconoció a Espacio Clarin y al Teatro Colón de Buenos Aires por el concierto que abrió la temporada, con participación de sus orquesta y coros estables, en Playa Grande.

La polémica que despertaron Carmen Barbieri y Federico Bal en torno a los Premios Estrella de Mar hace unas semanas cuando se oponían a cruzarse con Nazarena Vélez en el evento debido a la cautelar que le impuso el joven actor, no concluyó siquiera ayer durante la entrega. Ya que tanto madre como hijo se ausentaron de la premiación, a pesar de estar nominados en la categoría mejor revista y resultar ganadores con Nuevamente juntos, un amor de revista. La familia no estuvo presente en el salón del Hotel Sheraton para subir a recibir el premio. Pero en lugar de eso, recibió silbidos y abucheos por parte de varios invitados que rechazaron la falta de la familia, probablemente molesta por no haber sido nominada también en otras categorías.

El conductor del evento, Julián La Bruna (junto con Yamila Pecoraio), sorprendido al anunciar el ganador de ese categoría, improvisó una salida al decir: "Por lo que podemos apreciar no están presentes en la sala. ¿Qué hacemos? Le guardamos el galardón".

Leonor Manso, ovacionada por su premio como Actriz protagónica en drama Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Todos los nominados y ganadores:

Espectáculo de Teatro Marplatense

De los innumerables desencuentros de dos suicidas en una cornisa

Esperando el cocodrilo (carnada viva)

La moribunda

No, no lamento nada

Una mujer ardiendo

Espectáculo de Música Marplatense

Del Hoyo Trío + Daniel Robles

La Traviata, ópera íntima

Quinteto triunfal en movimiento

Espectáculo Unipersonal

Conferencia sobre la lluvia, Fabián Vena

El hijo eterno, por Michel Noher

Haikus, por Fernando Pereyra

La reina del mar, por Laura Giménez

Las patas en la fuente, por Osmar Núñez

Espectáculo de humor

Les Luthiers Gran Reserva

Moldavsky sigue suelto en Mar del Plata

Nacha y Polino, ¿Por qué son tan geniales?

Teatro alternativo

Derechas, una comedia con comida

El Che y yo

Íntimo (chicos feos)

Menea para mí

Pedro y Pato, la obra

Drama y/o Comedia Dramática

40 días & 40 noches

¿Qué tenés en la cabeza?

Un enemigo del pueblo

Comedia

Chorros, la comedia del robo al banco

Loop amor sinfín

Los martes, orquídeas

Comedia Musical

El show de la menopausia

La jaula de las locas, el musical

Sugar

Revista

Calle Corrientes, la revista de Cocodrilo

La revista está en la Rivadavia

Nuevamente juntos, un amor de revista

Music Hall

El rey pop

Somos bien argentino

Warangas night show

Variedades

Deluxe (Cirque XXI)

El otre en cuestión

Hermosamente diferente

Transfrappé lo mejor

Espectáculo infantil

Derek el príncipe azul 2 (amor de princesas)

El gato con botas, la verdadera historia

Tres princesas en apuros, el musical

Espectáculo de danza

Gala de ballet por Ballet Magenia Múgica

Mora Godoy , tango company

Serie cielos por Compañía de danza El Portón

Mora Godoy ganó por su espectáculo de danza Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Espectáculo de Stand Up

I like Luly por Pablo Ángeli

Lógico por Pablo Molinari

Tranquilos: no pasa nada por Pablo Vasco

Recital

30 años de homenaje por The Beats

Mi cantar por Jorge Rojas

La H no murió por O'Connor, Strunz, Cuadrado y Romano

Actuación femenina marplatense

María Cámpora por Despojo y Una mujer ardiendo

Natalia Escudero por Los innumerables desencuentros de dos suicidas en una cornisa

Vanina Alonso por Otro día en el paraíso. y lo peor que nos puede pasar

Actuación masculina marplatense

Antonio Mónaco por Visita

Carlos Vega por La pipa de la paz y Manzi, la vida en Orsai

Hugo Kogan por Potestad y Sólo los giles mueren de amor

Dirección marplatense

Gisela Cerro por La moribunda

Mariano Moro por Lugones y Una mujer ardiendo

Paula Scarpetta por Las incorrectas

Producción Integral Marplatense

Centro Novo Ars por ¿A qué jugamos? Entre princesas y piratas; Homenaje íconos pop 80 y 90; Los marginados del tiempo y Tres princesas en apuros

Petón Producciones por Derek el príncipe azul 2 (amor de princesas); La escuela encantada (de princesas y muñecas) y en coproducción por La revista está en la Rivadavia y Mashup el unipersonal del humor

Torres de Manantiales por Rockeando en las nubes, El rey del pop; Dreams, el sueño americano y El gato con botas, la verdadera historia

Coreografía

Gustavo Wons por Sugar

Mora Godoy por Mora Godoy, tango company

Valeria Archimó por Nuevamente juntos, un amor de revista

Vestuario

Casandra Crash y Denise Cerrone por Calle Corrientes, la revista de Cocodrilo

Daniela Taiana por Los martes, orquídeas

Javier Peloni por La jaula de las locas, el musical

Renata Schussheim por Sugar

Escenografía

Alberto Negrín por Sugar

Alejandra Vilar por 40 días & 40 noches

Daniel Feijoo por Chorros, la comedia del robo al banco

Iluminación

Alejandro Velázquez por Nacha y Polino, ¿Por qué son tan geniales?

Mariano Demaria por Sugar

Raúl Garavaglia por El Che y yo

Dirección

Arturo Puig por Sugar

Lía Jelín por Los martes, orquídeas

Lisandro Fiks por Un enemigo del pueblo

Producción Artística

Alzúa Producciones por Mora Godoy, tango company; Nacha y Polino, ¿Por qué son tan geniales? y Somos bien argentino

Javier Faroni por Cartas de amor; Chorros, la comedia del robo al banco y El show de la menopausia

RGB Entertainment Group por Sugar y Moldavsky sigue suelto en Mar del Plata

Labor Cómica

Carmen Barbieri por Nuevamente juntos, un amor de revista

Nito Artaza por La jaula de las locas, el musical

Roberto Peña y Paquito Wanchankein por La revista está en la Rivadavia

Actuación femenina de reparto

Ana Acosta por Chorros, la comedia del robo al banco

Cecilia Milone por La jaula de las locas, el musical

Rita Terranova por Los martes, orquídeas

Actuación masculina de reparto

Franco Rau por La jaula de las locas, el musical

Raúl Rizzo por Un enemigo del pueblo

Rodrigo Pedreira por Sugar

Revelación

Juana Viale por 40 días & 40 noches y El ardor

Julián Burgos por Somos bien argentino

Laurita Fernández por Sugar

Actuación protagónica femenina de comedia

Adriana Salgueiro por Verdades mentirosas

Edda Díaz por Derechas, una comedia con comida

Marta Mediavilla por Loop amor sinfín

Nancy Anka por Chorros, la comedia del robo al banco

Reina Reech por El show de la menopausia

Actuación protagónica masculina de comedia

Alejandro Müller por Mi mujer se llama Mauricio

Felipe Colombo por Los martes, orquídeas

Mario Pasik por Los martes, orquídeas

Maxi de la Cruz por Chorros, la comedia del robo al banco

Raúl Lavié por La jaula de las locas, el musical

Raúl Lavié recibió el premio como Mejor actor de comedia, por La jaula de las locas Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Actuación protagónica femenina de drama y/o comedia dramática

Leonor Manso por 40 días & 40 noches

Mónica Villa por Isabel de Guevara, la carta silenciada

Soledad Silveyra por Cartas de amor

Actuación protagónica masculina de drama y/o comedia dramática

Facundo Arana por Cartas de amor

Juan Leyrado por Un enemigo del pueblo

Pablo Alarcón por 40 días & 40 noches

Martín Bianchedi ganó en el rubro Mejor música original por Chorros, la comedia del robo al banco

Música Original

Denise Cerrone por Hechizadas, el misterio será develado

Lisandro Fiks por Un enemigo del pueblo

Martín Bianchedi por Chorros, la comedia del robo al banco

Autor Nacional

Adriana Tursi y Patricia Suárez por Podemos ser felices todavía

Diego García Lorente por La reina del mar

Gonzalo Demaría por 40 días & 40 noches

Patricia Suárez por Despojo

Marta González, Reina Reech, Claribel Medina y Ernestina Pais, de Menopausia, el musical Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi