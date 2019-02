Boca campeón de la Copa Libertadores 2007 Fuente: LA NACION

Cualquier ranking que compare logros de equipos puede traer polémica, y mucho más si se trata de fútbol. France Football, encargada de la entrega del Balón de Oro al mejor futbolista del mundo, difundió un ranking con los mejores clubes de la historia que despierta mucha controversia, al menos desde la mirada argentina.

Como era previsible, Real Madrid se ubicó en la cima, mientras que Barcelona, también de España, y el Manchester United de Inglaterra completan el podio. Hasta allí no parece haber gran discusión. Pero el debate se enciende porque Boca figura en el 18° puesto y no hay rastros de River, el último campeón de la Copa Libertadores de América, que no está dentro del top 30.

La prestigiosa revista francesa confeccionó el ranking de acuerdo con diez criterios y considera a 85 clubes de 29 países de los cinco continentes. La valoración de cada conjunto se confeccionó sobre la base del análisis de los planteles (también en forma individual de los futbolistas), los títulos conquistados durante toda su historia, la asistencia a cada encuentro, la audiencia televisiva y el alcance en las redes sociales.

Real Madrid campeón de la última edición de la Champions League Fuente: Reuters

Otro ítems que influyen en el ordenamiento de los equipos son los ingresos y egresos económicos y la importancia que tiene en la historia el club en el mundo, seguramente una visión con una importante cuota de subjetividad. Así es como los periodistas franceses concluyeron en la comparación entre Boca y River.

"El Real Madrid es el gran ganador y líder en cuatro categorías (la cantidad de Balones de Oro, seguidores en redes sociales, ingresos del club y, por supuesto, el historial), y nunca pasa del sexto lugar en las otras seis", detalla el artículo que podrá verse completo a partir de este martes. El "Merengue" es seguido por el Barcelona a siete puntos.

Los dos primeros lugares son ocupados por los dos principales equipos españoles, pero dentro del top ten aparecen nada menos que cinco conjuntos ingleses: Manchester United (3°), Liverpool (5°), Chelsea (8°), Manchester City (9°) y Arsenal (10°). En tanto, el Bayer Munich de Alemania (4°), Juventus de Italia (6°) y PSG de Francia (7°) son el resto de los que componen las primeras diez posiciones.

River inolvidable: la Copa Libertadores 2018 Fuente: AP - Crédito: Thanassis Stavrakis

1. Real Madrid (España) 184 pts.

2. FC Barcelona (España) 177 pts.

3. Manchester United (Inglaterra) 151 pts.

4. Bayern Munich (Alemania) 135 pts.

5. Liverpool FC (Inglaterra) 120 pts.

6. Juventus (Italia) 107 pts.

7. PSG (Francia) 94 pts.

8. Chelsea (Inglaterra) 91 pts.

9. Manchester City (Inglaterra) 89 pts.

10. Arsenal (Inglaterra) 88 pts.

11. Milan AC (Italia) 78 pts.

12. Borussia Dortmund (Alemania) 70 pts.

13. Atlético de Madrid (España) 67 pts.

14. Tottenham Hotspur (Inglaterra) 61 pts.

15. Inter de Milán (Italia) 60 pts.

16. Ajax (Holanda) 37 pts.

17. Olympique de Marsella (Francia) 35 pts.

18. Boca Juniors (Argentina) 31 pts.

19. Benfica (Portugal) 24 pts.

20. B. Monchengladbach (Alemania) 24 pts.

21. Celtic (Escocia) 23 pts.

22. Al-Ahly (Egipto) 23 pts.

23. Schalke 04 (Alemania) 22 pts.

24. VfB Stuttgart (Alemania) 21 pts.

25. AS Roma (Italia) 21 pts.

26. AS Monaco (Francia) 21 pts.

27. Galatasaray (Turquía) 18 pts.

28. Independiente (Argentina) 18 pts.

29. América (México) 18 pts.

30. Santos FC (Brasil) 18 pts.