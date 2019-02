Diego Schwartzman y Gastón Gaudio se refirieron a la denuncia de Marco Trungelliti. Fuente: AP

La denuncia realizada por Marco Trungelliti sobre las apuestas que carcomen al tenis profesional, publicada por LA NACION el domingo, empieza a tener repercusiones. Ayer por la tarde, el presidente de la AAT, el cordobés Agustín Calleri , se comunicó telefónicamente con Trungelliti para conocer un poco más su situación y brindarle su apoyo. "Hablé con Agustín (Calleri). Me expresó que cualquier cosa que necesitara la podía hablar con él y que cuento con la Asociación", le contó Trungelliti a LA NACION, desde Andorra. Y este martes, Gastón Gaudio y Diego Schwartzman se refirieron públicamente al tema en el programa Perros de la calle (Radio Metro).

"Yo viví una etapa donde no existía eso (por las apuestas). Me retiré hace 10 años, desde adentro del circuito no viví que te ofrecieran dinero para perder. Es muy fácil ganar plata así, sin hacer nada...", dijo Gaudio, ganador de Roland Garros en 2004.

Schwartzman, uno de los grandes candidatos a ganar el ATP de Buenos Aires que se juega esta semana, se explayó más: "Yo vi muchas veces que sacan gente de la tribuna... (en referencia a personas que se dedican a hacer apuestas online). Vos, como tenista, antes de cada torneo firmás un documento en que dejás asentado que colaborás con la anticorrupción. Desde hace ya un par de años que firmás ese documento en los torneos de ATP", contó el número 19 del ranking mundial.

Después tuvo una mirada contemplativa sobre la posición en la que quedan los tenistas que juegan los torneos de menor rango, Futures y Challengers: "A vos no te defiende nadie... a Fede (Coria) lo sancionaron por no denunciar. Si viene alguien y te amenaza, ¿quién te defiende? Fede no contó y lo sancionaron. Pero no estoy contra la oficina anticorrupción, hacen un buen trabajo". Y siguió: "Si al deporte no lo amás y no lo querés cuidar, con lo mal que está repartida la plata en el circuito, y viene gente a ofrecerte 20 o 30 veces más de lo que ganás, algunos pueden dudar. Yo no lo comparto, pero bueno...".

Marco Trungelliti y una denuncia que movió los cimientos del tenis. Fuente: LA NACION - Crédito: Mechi Fuentes/ETQNV

El ATP porteño, custodiado

Según pudo confirmar este diario, esta semana hay, de incógnito, integrantes de la Unidad de Integridad del Tenis recorriendo las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club, la sede del Argentina Open, como también ocurre en los otros torneos del circuito. ¿Con qué objetivo? Detectar focos de corrupción. La semana pasada, en el Córdoba Open, la policía retiró del court central a un extranjero que estaba "pasando datos al exterior". Los apostadores ilegales y manipuladores que merodean las canchas de tenis son beneficiados por el delay o la demora de unos diez segundos que hay entre lo que sucede en vivo y lo que se emite por internet, tanto en imágenes (Live Streaming) como en resultados (Live Score). Esos diez segundos pueden resultar ínfimos, pero son una eternidad en procedimiento de la apuesta. El tema genera distintas ramificaciones y no se terminará acá.