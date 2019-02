Dalma Maradona y una producción de fotos, a un mes de convertirse en mamá

La hija de El Diez espera a su primera hija para el próximo mes Crédito: Archivo

Dalma Maradona está cada día más cerca de convertirse en madre. La hija del crack está atravesando su octavo mes de embarazo y compartió una foto en su cuenta de Instagram para mostrar el tamaño de panza.

"La verdad es que me costó mucho decidirme para hacer estas fotos porque faltando un mes para que nazca mi hija me siento muy explotada. Pero me convenció la genia total de Vero de @ruizyrusso y la pasé genial. Muchos me decían que me haga fotos porque es un recuerdo muy lindo para mi hija y para mí. Obvio que al padre no lo pudimos convencer pero ahí estamos nosotras 2", escribió la actriz -que hace poco se lució en Campanas en la noche- como epígrafe de la imagen donde se la ve con un vestido blanco y una corona de flores.

A menos de un año de haber contraído matrimonio con Andrés Caldarelli, Dalma está feliz con la pronta llegada de su beba. Es por eso que se animó a realizar una producción de fotos súper tierna donde se puede ver su gran panza.

En paralelo, la hija de El Diez manifestó su indignación por los dichos de los hinchas del Southampton inglés, que se burlaron de la muerte de Emiliano Sala.