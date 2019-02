La rotación de Boca: Tevez entraría en el lugar de Zárate frente a Lanús

Carlos Tevez sería titular ante Lanús Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Boca Juniors

Carlos Tevez regresaría al equipo titular de Boca, de cara al partido del domingo contra Lanús, por la 19na. fecha de la Superliga. El regreso del atacante, que ocuparía el lugar de Mauro Zárate, responde a la idea del entrenador, Gustavo Alfaro, de rotar a los futbolistas para evitar el desgaste y también a la meta de conseguir la mejor versión del jugador, que supo deslumbrar con su talento y potencia física.

Si bien el Apache cedió terreno en los últimos tiempos desde su regreso del fútbol chino (Shanghai Shenhua) en enero de 2018, cuando se lo vio mal físicamente y lejos de mostrar su mayor potencial en el área (24 partidos y seis goles), fue realzado por el nuevo DT desde el arranque de su ciclo en este semestre.

"Estamos detrás de su liderazgo. Hay liderazgos que se ejercen dentro de la cancha -como seguramente lo hará-, y otros fuera de ella", argumentó Alfaro la pasada semana, cuando tuvo que explicarle al delantero la causa de su ausencia en el equipo inicial frente a Belgrano (1-1).

"Una cosa no quita la otra y esto no implica que no arranque de movida el próximo encuentro", comentó anticipando lo que sucederá el domingo contra Lanús, desde las 19.20, en el estadio La Bombonera.

Tevez reemplazará a Mauro Zárate, de buen arranque en este semestre aunque con una mala actuación contra el "Pirata" cordobés, y formará dupla con Darío Benedetto, quien también refrendó el liderazgo de su compañero durante una nota brindada el lunes pasado en Fox Sports.

En el entrenamiento de esta mañana, en la que el plantel se dividió entre los que jugaron ante Belgrano y quienes fueron suplentes o sumaron pocos minutos. El primer grupo se movió alrededor de la cancha y pasó al gimnasio, al tiempo que el segundo realizó un fútbol táctico en espacios reducidos.

Tevez, de 35 años, se mostró de buen humor y activo junto con Ramón "Wanchope" Ábila, con quien compartió la ofensiva en la práctica.

En otro orden, el mediocampista uruguayo Nahitan Nández, quien estuvo cerca de emigrar al fútbol europeo en este mercado de pases, se entrenó nuevamente de modo diferenciado por sus problemas físicos en el pie izquierdo y está en duda para retornar oficialmente.

El volante charrúa jugó por última vez en diciembre del año pasado, cuando Boca cayó con River por la final de la Copa Libertadores, y en el caso de regresar lo hará en lugar del colombiano Jorman Campuzano.

Boca, con dos victorias (4-0 vs. San Martín de San Juan y 2-0 vs. Godoy Cruz) y dos empates (1-1 vs. Newell's y Belgrano) en este año, busca la regularidad en su nivel. Es que en sus partidos se impuso por la jerarquía individual de algunos futbolistas, pero lejos estuvo de mostrar un funcionamiento sólido y seguro.

