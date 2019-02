Stanley, a los piqueteros: "No es necesario utilizar métodos extorsivos"

La ministra se refirió a la protesta que está prevista para mañana en reclama de mejoras en los planes sociales Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley , se refirió hoy a las protestas convocadas por los movimientos sociales para mañana y pidió "ser responsables en este año que es político".

"Que no se usen las manifestaciones o cortes de calle para algo que tenga más que ver con una política partidaria", reclamó la funcionaria de Cambiemos.

Los movimientos sociales se movilizarán mañana en todo el país "contra el hambre y los tarifazos", en lo que será la primera jornada de protesta nacional del año contra la gestión de Mauricio Macri . El epicentro de la protesta será el Ministerio de Desarrollo Social. Hacia allí marchará el triunvirato piquetero, en una protesta cuenta con el apoyo de sectores sindicales.

"Siempre me manifesté abierta al diálogo, con lo cual si se quisieran pedir una reunión, se podría abrir al diálogo", dijo Stanley en una conferencia de prensa brindada tras la reunión de gabinete en Casa Rosada. Y agregó "También me parece que no es necesario utilizar métodos extorsivos como el corte de calle porque generan mucho incordio para muchísimos argentinos que tienen que ir a trabajar".

En el marco de una jornada nacional, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOl) se movilizarán en Capital Federal, pero también en Salta, Jujuy, Tucumán, Río Negro, Chaco y Córdoba, entre otras provincias.

"Pedimos la equiparación de los planes sociales para que sean iguales al salario mínimo, vital y móvil", adelantó Juan Carlos Alderete, líder de la CCC.

Ante ese reclamo, Stanley anticipó que "la manera de trabajar -con los sectores vulnerables- va a seguir siendo la misma". "Nosotros como Gobierno estamos acompañando a las familias de manera directa, desintermediando la política social de forma absoluta", subrayó la ministra.

"Más allá de los planes sociales hemos hecho un acompañamiento y hemos anunciado en septiembre del año pasado un bono de la AUH, hemos brindado acompañamiento en planes alimentarios, también con precios cuidados y hemos ofrecido una enorme de cantidad de programas para acompañar a las familias", agregó la funcionaria.

Respecto a los planes sociales y al reclamo para equipararlos con el salario mínimo, Stanley dijo que "hoy cualquier persona que tiene un plan social debe cumplir con dos requisitos que son la terminalidad educativa y una capacitación en oficios".

"En este sentido ya está equiparado hoy al salario mínimo e incluso excede lo que estaba convenido, que es la mitad de salario mínimo vital y móvil por la cantidad de horas que estas personas hacen la contraprestación de su capacitación y su educación".

El Salario Social Complementario, creado en diciembre de 2017 por La ley de Emergencia Social, prevé un salario social complementario para los trabajadores de la economía popular equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).