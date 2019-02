El abogado se refirió a los pasos a seguir en la demanda iniciada por su representante a la actriz y cantante Anita Coacci Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 12 de febrero de 2019 • 16:45

Juan Darthés era esperado esta mañana en una audiencia de mediación penal, en el marco de la demanda que le inició a Anita Coacci para que la actriz retractara la acusación de abuso en su contra. Ante la ausencia del demandante, la instancia judicial quedó postergada: su representante legal, Fernando Burlando , no pudo justificar la ausencia del actor, que se encuentra "exiliado" en Brasil desde mediados de diciembre.

"No fracasó nada. Fuimos a dialogar pero sin ningún objetivo de solución, por lo que habían anunciado", señaló a LA NACION, en referencia a que Coacci se había mostrado firme en su decisión de mantener sus dichos. "En realidad, en función del artículo 424 del Código de Procedimiento Penal consideramos que no era necesario que esté Juan Darthés, y por eso ni siquiera un certificado médico llevé".

"La querellada quería que esté Juan. Frente a esa situación, yo le aclaré que no era necesario, que podía estar el actor o sus mandatarios, y nosotros somos sus mandatarios", continuó Burlando. "También planteó que se caiga la querella porque nosotros no teníamos poder, porque él no tenía domicilio... Entonces la jueza planteó por qué no hacíamos una videoconfrerencia, y nos pareció fantástico porque él no está en condiciones de salud para viajar, pero para hacer una videoconferencia tal vez sí. El jueves me comprometí a volver a decirle cuándo podríamos hacerla".

Sobre la demanda que Darthés inició contra Coacci, el abogado dijo encontrar incongruencias en el testimonio de la actriz. " Su primer testimonio de Facebook no es el mismo que el del programa de Jorge Rial, ni el que dio después en Confrontados. En su primer denuncia habla de una situación entre un hombre y una mujer y en los siguientes llega hasta una situación de abuso", dijo en diálogo con TN. "Darthés es una persona que ha protagonizado más de 30 tiras, que realmente es un icono de la actuación argentina, un tremendo actor de nuestro país, se dio el gusto y el lujo de cantar y grabar distintos CDs de tango. Es una persona que perteneció al medio. Ahora está nadando en residuos escatológicos".