El productor se refirió a los dichos que encendieron la polémica en las redes Crédito: gentileza Nath Aguilar

José Palazzo está en la ruta. La señal viene y se va. Está volviendo a la ciudad de Córdoba desde Santa María de Punilla, desde el predio donde el fin de semana pasado se realizó una nueva edición del clásico festival Cosquín Rock . Y entre un tramo y otro, la polémica crece en las redes sociales.

Es que en la conferencia de prensa de cierre del festival, según levantaron algunos medios, el productor habría dicho que "no hay suficientes mujeres con talento" para cumplir con el cupo del 30 %, si llegara a ser ley el proyecto que impulsa el colectivo X Más Mujeres Músicas en Vivo. "En ningún momento dije que las mujeres no tienen talento, eso tiene una mala leche impresionante", señaló el productor en diálogo con LA NACION. "Si la ley estuviera vigente nos costaría muchísimo cumplir con el espacio del 30 % por ciento, porque necesitaríamos 50 bandas, eso es lo que dije".

En cuanto a la palabra talento, Palazzo aclara que se refiere a los artistas. "Dije, no sé si hay tanto talento para cumplir con el cupo. No hablé de mujeres o hombres. En este negocio la palabra la usamos para hablar de los contenidos artísticos, de lo que pagamos en cachet. Podés hablar de cuánto pagaste en cachet, o en talento, lo usamos como sinónimos".

En la reciente edición del festival, celebrada este sábado y domingo últimos, se presentaron 153 bandas en los dos días del encuentro. Las bandas con mayoría de mujeres en sus formaciones -más solistas- fueron 15. "Para cumplir con el cupo necesitaría 50 bandas. Y como dije también en la conferencia de prensa de presentación del festival, no tengo problemas con el cupo. Si hay una ley la cumplo. Pero no sé si hay esa cantidad de bandas para ocupar esos espacios. Cantidad hay, por supuesto, pero no sé si tienen el rodaje que se necesita para subir a un escenario del festival".

Por último, Palazzo se refirió al rol de la mujer en su empresa, En vivo producciones. "Las personas que toman las decisiones más importantes son mujeres: la jefa de catering, de comunicación, de hospitality, infraestructura y todo lo vinculado con la coordinación general son mujeres", agregó el productor.

Con la colaboración de Gabriela Origlia.