¿Quién toma la iniciativa a la hora de la conquista en las apps de citas?

Crédito: Shutterstock

Débora Slotnisky SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 13 de febrero de 2019 • 00:06

Con la proliferación de las aplicaciones de citas y la masividad de usuarios que tienen estas herramientas como Tinder, Happn y OKCupid, entre otras, en las cuales las conversaciones se inician con un simple clic o swipe, podría suponerse que la tradición de que fuera el hombre quien abordaba a la mujer en un encuentro frente a frente se trastocaría, porque ante la pantalla tanto hombres como mujeres tienen la posibilidad de dar inicio al contacto.

Sin embargo, un estudio basado en 150 mil casos analizando 12 años interacciones en continuado fue dado a conocer en septiembre de 2018 por el Oxford Internet Institute, que depende de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y revela que las personas del sexo masculino siguen siendo quienes toman la iniciativa, lo que lleva a que las mujeres, plagadas de "invitaciones", se tengan que poner más selectivas para avanzar o no con la comunicación y terminen teniendo una actitud más pasiva de lo esperado.

La investigación, basada en el comportamiento de los usuarios heterosexuales en el website de citas inglés eHarmony en Reino Unido durante la última década,reveló que la asimetría en el comportamiento de hombres y mujeres es cada vez mayor. ¿A qué se debe esto? Según los investigadores, como las mujeres asumen que probablemente van a recibir muchos mensajes, prefieren esperar a que esto suceda en lugar de tomar la iniciativa. En tanto, los hombres, tentados por estar a solo un clic de distancia, no tienen en problema en aumentar la cantidad intentos de contacto ya que esta tarea les cuesta un menor esfuerzo comparado con el cortejo cara a cara.

"El estudio es sociológicamente relevante", opina el sociólogo Pedro Orden, investigador especializado en nuevas tecnologías y presidente de la Asociación de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires. Y agrega: "Sus conclusiones denotan una paradoja significativa, porque aún cuando los imaginarios sociales circulantes de este siglo relativos al amor líquido tienden a exacerbar en los sujetos el deseo individual, las libertades personales y la pasión desinhibida, en un segundo plano, vinculado al ámbito de lo personal, ciertas pautas tradicionales respecto de lo vincular operarían en un sentido contrario: condicionando la interacción en la intimidad, y demarcando, en mayor o menor medida, los comportamientos que serían social y culturalmente esperables tanto para hombres como para mujeres. Siguiendo los resultados del estudio, e independientemente de la forma, el ritual de contacto virtual en los sitios de citas no diferiría del otrora "cabeceo" de boliche del siglo pasado".

Crédito: Shutterstock

Qué sucede en la Argentina y por qué

La aplicación de citas Happn alcanzó los 58 millones de usuarios a nivel mundial y 2,2 millones de ellos son de la Argentina. "Nuestro principal segmento en el país (60%) es de usuarios entre 18 y 34 años, con una mayoría de entre 25 y 34. También vimos un importante crecimiento últimamente en los mayores de 35 años. La proporción de hombres es mayor a la de mujeres, lo cual es una tendencia general en los servicios de citas y en nuestros usuarios a nivel global (60/40%)", explica a LA NACION Eugénie Legendre, Communication Manager de Happn.

En concreto, en Happn las argentinas están segundas a nivel mundial, detrás de las de India, que tomar la iniciativa, de acuerdo a un análisis interno de datos realizado en 2017. Además, ocupan el tercer puesto entre las mujeres más activas en la app, después de las turcas y las indias, según datos de la app de marzo de 2018.

"El hecho de que los hombres estén más dispuestos a dar el primer paso se da en todo el mundo, refleja una imposición que se da en las distintas sociedades", comenta Legendre, coincidiendo con los resultados de la investigación inglesa. En una reciente encuesta realizada por Happn y YouGov para conocer más sobre los hábitos de los usuarios de las aplicaciones de citas, una de las preguntas estaba orientada a quiénes son los más propensos a tomar la iniciativa a la hora de iniciar una relación romántica. "En contraposición a lo que uno pueda llegar a pensar, los resultados muestran que en las sociedades más tradicionales la gente está más dispuesta a dar el primer paso cuando les interesa otra persona. En la Argentina, el 77% de las personas encuestadas se mostraron dispuestos a encarar una nueva relación si les interesara una persona. Sin embargo, sigue habiendo una diferencia de género cuando se trata de tomar la iniciativa: en todos los países encuestados el porcentaje de hombres que se animan a dar el primer paso es mayor al de mujeres. En la Argentina, 69% de las mujeres encuestadas iniciarían una conversación mientras que la cantidad de hombres supera el 90%", agrega el ejecutivo de Happn.

Según datos internos de esta aplicación de citas de noviembre de este año, 79% de las conversaciones son iniciadas por hombres en la Argentina. A nivel mundial esta cifra es de 78%.

Crédito: Shutterstock

Fabio Fusaro, autor de los libros "Mi novia: Manual de instrucciones", "La Mujer de tus Sueños" y "Mi ex-novia" dice que, según los consultantes que son usuarios de estas aplicaciones de citas, los hombres toman la iniciativa en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, el especialista distingue por rangos etarios: entre la franja de 30 y 40 años, los hombres hacen el primer contacto en el 95% de los casos. Los casos aislados se dan en aquellas mujeres menos atractivas físicamente, que saben que se ven obligadas a hablar para no quedarse sin conquistar a nadie. Dentro del grupo de usuarios más jóvenes se ve una actitud más proactiva por parte de las usuarias, aunque los varones siguen siendo quienes más inician el cortejo.

Consejos para el cortejo en las apps de citas

Fusaro recomienda tener cuidado al utilizar estas herramientas: "Muchos usuarios se enamoran por la foto que ven en la aplicación y, si hay match, continúan la relación, y hasta que uno de los dos se da cuenta de que la pareja no va pasan muchos meses. Esto sucede así porque, por lo general, el enganche pasa mucho por lo físico. Esto no pasaba antes de la existencia de estas aplicaciones, porque en aquel entonces el enamoramiento pasaba no solo por la foto, sino también por la empatía, la forma de ser y el compartir gustos".

Dada esta situación en la cual los hombres siguen tomando la iniciativa, el counselor recomienda iniciar conversación con todas las mujeres que les guste dentro de la aplicación: "Si uno inicia conversación con 500 mujeres, quizás 20 devuelvan el mensaje, y de ahí uno puede elegir, porque si el hombre se pone exigente posiblemente no encuentre a nadie para conquistar", y agrega, riéndose: "Para comparar con la pesca, mientras en la vida real se usa la caña, en las apps la herramienta es el medio mundo".

Según datos de Happn, en una franja horaria de 7 horas, las mujeres tardan un promedio de 60 minutos en responder al primer mensaje que reciben. Una vez iniciada la conversación, tardan alrededor de 15 minutos en seguir contestando. En promedio las mujeres tardan 1,5 veces más tiempo que los hombres en responder. Los usuarios argentinos, hombres y mujeres, son unos minutos más rápidos en contestar que los usuarios de otros países.

Por su parte, Orden, bajo una mirada sociológica, estima que no hay una fórmula perfecta para el éxito en el emparejamiento: "Aún cuando exista el match, cuestiones tales como la redacción de biografías, las fotos elegidas, su orden y el horario de los mensajes enviados son factores que en las webs y apps de citas tienden a influir en la recepción y aceptación por parte de la otra persona, la cual a su vez moviliza también recursos de interpretación basados en su historia social-afectiva reciente y pasada. En este juego complejo de intercambios de signos, ciertos perfiles encuentran un cauce óptimo para entablar el diálogo y de esta forma vincularse".

Crédito: Shutterstock

Sin importar la situación, la recomendación del sociólogo es que los y las usuarias sigan su deseo y hagan lo que sienten, tal como lo hacen en el mundo análogo, sin tomar como algo personal los rechazos y alejándose de los ideales virtuales, puesto que existe una enorme cantidad de factores aleatorios psíquicos, culturales y tecnológicos, imposibles de controlar, que inciden en la respuesta o no respuesta por parte de las otras personas.

Por su parte, el ejecutivo de Happn concluye: "El mundo se comprometió a alcanzar la igualdad de género durante muchos años, las mentes están cambiando poco a poco, cerrando la brecha entre hombres y mujeres y rompiendo las reglas del "cortejo tradicional". Esperamos que en los próximos meses las mujeres igualen a los hombres al momento de tomar la iniciativa" en las aplicaciones de citas.