El clown cordobés publicó un video contando los motivos detrás de su decisión de no hacer su show en la Fiesta Nacional del Bosque 2019

12 de febrero de 2019

Piñón Fijo se convirtió en protagonista de una controversia cuando, hace unos días, decidió suspender su participación en la Fiesta Nacional del Bosque 2019, en Lago Puelo. El brote de Hantavirus que afecta a la localidad chubutense desde diciembre, fue el motivo por el que decidió no viajar al sur, despertando críticas de parte de sus seguidores.

Debido a la cantidad de comentarios negativos que recibió en los últimos días, el popular clown cordobés decidió hacer un video hablándole al público y explicando los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. "Dejamos pasar un tiempito prudencial para consultar sobre nuestra situación, sobre qué rol cumplía nuestro show en el marco de todas estas suspensiones. Esperamos, porque nos dijeron que esperemos porque había esperanza de controlar el brote, a lo cual accedimos porque teníamos ganas de estar en la Fiesta Nacional del Bosque y de la alegría de lo que significaba esta fiesta para la región", contó sobre las conversaciones que tuvo con el intendente local.

"Pasaron unos días y las normas de seguridad se fueron relajando y la esperanza asomaba con la posibilidad de controlar el brote gracias al trabajo incansable de parte de los medios oficiales y el Ministerio de Salud", siguió relatando Piñón, quien debía presentarse en Lago Puelo a mediados de febrero.

El descargo de Piñón Fijo, tras cancelar su presentación en Lago Puelo - Fuente: YouTube 09:03

"Así mismo, nosotros optamos por decir que era mejor cancelar el show, no por un miedo personal o de nuestro grupo, sino porque somos conscientes de la responsabilidad social de aglomerar gente en un lugar donde las condiciones, dicho por las autoridades, no estaban dadas hasta hacía un par de días", continuó relatando. "Durante todo este fin de semana fui blanco de todas las agresiones, burlas e insultos. Mientras todo esto sucedía, desgraciadamente se confirmaron dos casos más de Hantavirus que llevaron a 34 la suma total de casos en la región. Yo hubiera preferido tener el doble de insultos, sostener el doble de burlas, muchos más agravios a cambio de que no surgiera esta última noticia".

"¿Qué pasa si juntamos una multitud y se genera un contagio?", preguntó ante la cámara. "Nos vamos a enterar dentro de 30 días. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a linchar a los artistas que se prestaron para ser vehículos de contagio?", concluyó.

Javier Calamaro, Los Nocheros, y Los Auténticos Decadentes, quienes también están anunciados en dicho festival, no se han pronunciado al respecto y harán sus actuaciones tal cuál estaba pautado.