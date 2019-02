Acosó a una moza durante su propia fiesta de casamiento y fue detenido

El hombre deberá enfrentar cargos de acoso, exposición indecente y otras ofensas el próximo 21 de febrero Crédito: Facebook

Matthew Aimers, un joven de 31 años de Bucks County, Estados Unidos, fue detenido durante su propia fiesta de casamiento por acosar a una moza.

El incidente ocurrió el 24 de noviembre pasado en Northampton. Hoy se conoció que el hombre deberá enfrentar cargos de acoso, exposición indecente y otras ofensas el próximo 21 de febrero, según indicaron medios locales.

"Él niega todas las acusaciones y espera ansioso el juicio para poder limpiar su nombre", dijo el abogado de Aimers, Louis Busico.

Según las acusaciones, Aimers se habría acercado a una de las mozas durante su fiesta de casamiento, en el Northampton Valley Country Club, y le habría propuesto "salir a chapar" ["go outside and make out"].

La moza dijo que rechazó la propuesta. Según indicó la mujer, Aimers la siguió luego al baño de mujeres, donde la acosó sexualmente.

Después de unos forcejeos, la mujer pudo escapar. Pero antes el hombre le habría ofrecido US$100 para quedarse.

En tanto, la policía local acudió a la fiesta por denuncias de disturbios no directamente relacionados con el acoso. Cuando llegó al lugar, encontró a Aimers "empujando y pegándole a la gente".

Con la policía en el lugar, Aimers intentó escapar de la fiesta y tomar un colectivo. Logró subirse a un vehículo, pero un oficial lo siguió, lo amenazó con una taser y lo detuvo.