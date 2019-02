Con otra masiva protesta, Guaidó redobló el desafío por la ayuda humanitaria

Crédito: Twitter

Ante una multitud en Caracas, anticipó que el ingreso será el 23 de febrero y anunció medidas para organizar a miles de voluntarios; "el usurpador tendrá que irse sí o sí", advirtió, en referencia a Maduro

Daniel Lozano 13 de febrero de 2019

CARACAS.- "¡La ayuda humanitaria entrará sí o sí en Venezuela !". Juan Guaidó aprovechó el aliento de sus cientos de miles de seguidores para desafiar de nuevo a Nicolás Maduro y poner fecha a la entrada de la ayuda humanitaria al país: el 23 de febrero, justo un mes después de su juramentación como presidente encargado del país.

El tercer round entre el chavismo y la oposición repitió en las calles de Caracas el mismo resultado que el 23 de enero y el 2 de febrero: KO técnico por impacto popular a favor de la oposición. La marea humana no cede en busca de la orilla que llaman "libertad" mientras el chavismo a duras penas saca a la calle a sus milicianos disciplinados y a los empleados públicos. Las firmas del documento "Hands off Venezuela", que Maduro pretende entregar a Donald Trump acompañado por el pueblo de Estados Unidos, se convirtieron en el principal mecanismo para contrarrestar la mayoría opositora en las calles.

Y al frente continúa el líder inesperado, que ayer se atrevió a repetir que "el usurpador tiene que irse sí o sí" de Venezuela. "No es la primera vez que Venezuela se libra de un tirano", añadió. Frente a él, un mural oficialista gigantesco: Hugo Chávez y Maduro, con sus rostros difuminados por el tiempo. Y por la realidad.

"¿Cómo vamos?", gritó el presidente del Parlamento. "¡Vamos muy bien, Venezuela!", respondió, acompañado por el eco de miles de gargantas. "Pero todavía falta", advirtió. No miente el discípulo favorito del preso político venezolano Leopoldo López.

El plan opositor pasa ahora por multiplicar su ejército de voluntarios: 250.000 hasta ayer. El sábado se convocará a todos ellos en cabildos populares para organizarse "en el mayor voluntariado de la historia" de Venezuela. "No hay quien gane a una mayoría organizada y bien comunicada. No caer en las noticias falsas", dijo Guaidó.

Para el domingo se espera la puesta en marcha de campamentos humanitarios itinerantes, para asistir principalmente a los dos millones de personas en "riesgo sanitario", los que más sufren hoy la crisis. El propio Guaidó entregó anteayer la primera avanzada de ayuda a la Asociación de Centros de Salud: 1.700.000 raciones nutricionales para chicos y 4500 suplementos para embarazadas.

El desafío pasa por movilizar a caravanas "en acompañamiento" al ingreso de la ayuda el día señalado. "Las Fuerzas Armadas tendrán unos días para ponerse del lado de la Constitución, de la humanidad y permitir el ingreso", advirtió Guaidó, que ayer no dudó en "ordenar" directamente a generales, coroneles, tenientes y demás oficiales.

Además del primer centro de acopio en la frontera con Colombia, Guaidó anunció ayer la puesta en marcha del segundo en Roraima, limítrofe entre Venezuela y Brasil. "Y vienen un tercero y un cuarto", adelantó. El chavismo usó sus medios de propaganda para advertir que la ayuda está contaminada y es cancerígena, como repitió la vicepresidenta Delcy Rodríguez ayer en un encuentro con gobernadores chavistas.

El líder opositor negó, una vez más, la posibilidad de que su desafío provoque una guerra civil. "¿Quién estará dispuesto a inmolarse por alguien que no goza del respaldo popular? Cuando el 90% de la población quiere cambio, no hay quien lo detenga", subrayó. Las encuestas confirman la mayoría popular que el Parlamento cimentó en torno a la figura de Guaidó, con más del 70% de aceptación popular, frente a un Maduro que no alcanza el 20%.

"La guerra que libra Venezuela es la guerra contra el hambre y la miseria, la lucha contra un sistema de salud ineficiente que condena a muerte a los pacientes. La lucha que libramos es para que nuestra familia regrese al país", recalcó.

La marea humana se desplegó en al menos 30 municipios, según los cálculos de la ONG Provea. Una vez más las ciudades de Maracaibo, Valencia y Barcelona, y estados como Táchira y Bolívar volvieron a concentrar a miles de seguidores, al grito de "¡Fuera, Maduro!".

Los jóvenes se hicieron presentes en la marcha, por algo ayer se celebraba su día. Entre ellos, con su trombón entre los labios, Wilvis Beaumont, de 21 años, marcando el ritmo en el centro de una las olas de la marea humana. "Ellos cantan y yo le voy dando música, como ahora con el '¡Y ya cayó, y ya cayó, este gobierno ya cayó!'. La principal melodía es el himno nacional, 'Gloria al bravo pueblo', porque habla de libertad", explica el músico, perteneciente al famoso Sistema de Orquestas del Estado.

Wilvis marchó en las dos veces anteriores y tampoco se perdió el tercer round. "Y los que vengan. Yo me quedo en Venezuela para luchar lo que sea necesario por el cambio y la reconstrucción de mi país", dijo, mientras recontó cuántos compañeros músicos huyeron del país. El resultado final refleja uno de los rostros de la tragedia venezolana, que tantas veces negó el gobierno: de 120 solo quedan 60 en Venezuela. "Tuvieron que fusionar dos orquestas para que siguiéramos tocando", sentenció Wilvis, con los pulmones recuperados y preparado para seguir tocando el trombón de la libertad.

Italia, a favor de las elecciones

El gobierno italiano se pronunció ayer en forma oficial a favor de elecciones "lo más pronto posible" en Venezuela, pero no reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país. El ministro de Relaciones Exteriores, Enzo Moavero, resumió la posición de Italia ante la crisis, que provocó fuertes tensiones en el seno del gobierno de coalición entre la ultraderechista Liga y la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas. "Pedimos elecciones democráticas lo más pronto posible", dijo.