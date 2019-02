Moria Casán criticó a Mirtha Legrand por apoyar a Mauricio Macri

Fiel a su estilo, la exvedette apuntó contra la diva de los almuerzos Fuente: Archivo

A pesar de que suele mostrarse muy crítica con el gobierno de Mauricio Macri, hace unos días Mirtha Legrand afirmó que volvería a votarlo solo para que no vuelva el modelo político anterior. "Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo", dijo la conductora, que se enfrentó a duras críticas por sus declaraciones.

Entre aquellos que salieron a cuestionar a la diva de los almuerzos se encuentra Moria Casán : "Tiene que dar la vida para que resucite su amado hijo, no para que no vuelva el kirchnerismo", expresó con dureza durante la emisión de su programa Incorrectas.

"Es una elección, no es para tanto... La vida no la puede dar por eso. Yo soy refanática con el tema de la política, ¿pero dar la vida?. No, la vida la doy por mi hijo", agregó Carolina Papaleo, panelista del ciclo.

"Mirá la viveza de la señora Legrand que produce eso porque sabe que vos vas al programa, que sos 'petardista' y quiere ganar el rating", disparó Moria, haciendo referencia a la presencia de Papaleo en el programa de la diva, el sábado pasado. "La divina de Mirtha Legrand va a estar divina recibiéndote. Es una mujer resiliente que seguramente, pese a todo lo que critica, quiere que gane Macri".

Fiel a su estilo, Moria comenzó con los comentarios irónicos. "¿Qué es Mirtha Legrand? Es actriz, mi amor. Eso no se lo cree ni ella. ¿Quién le va a creer que le dan vergüenza los pobres del país y después lo vuelve a votar a Macri? No existe. O tenés lástima y cambiás de opinión o tratás de retarlos en cámara. Todas estas fanfarronadas de la farándula es como el 'me voy a retirar'", siguió con verborragia.

"Yo doy la vida por mí y me la guardo para mí, toda la energía para mí, mi amor. Que no me vampirice nadie. Quererse, priorizarse y elegirse, esa es la cuestión en la vida para ir para delante, atrás y tomar impulso", siguió disparando Moria, quién aseguró que no le cree los reclamos a Mirtha.

"Es una señora que maneja cosas, los reta como la mamá", continuó. "Ella puede hacer y decir lo que quiera en el año electoral, pero me parece muy fuerte que diga que daría su vida y eso me hace negar todo lo demás. Es too much dar tu vida para que no vuelva el kirchnerismo. Da tu vida por otra cosa, por tus nietos, que sé yo, por tu vida", finalizó la exvedette.