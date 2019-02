El padre de la actriz demandada por Juan Darthés dialogó con LA NACION, tras la fallida audiencia Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Cecilia Martínez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 12 de febrero de 2019 • 19:03

Juan Darthés no se presentó hoy en Tribunales ni justificó formalmente su ausencia a la audiencia de conciliación penal por la denuncia que cursó contra Anita Coacci . El actor inició una querella contra la artista por calumnias e injurias, luego de que ella contara públicamente el abuso del que afirma haber sido víctima en los tiempos en que compartieron elenco en Gasoleros.

La actriz y cantante sí acudió al acto, respaldada por sus padres, amigos y colegas de la Colectiva Actrices Argentinas , aunque no con intención de retractarse -como pretendía el actor- sino de reafirmarse en sus dichos. "Vine, cumplí, estoy a derecho. Y vine a sostener mi verdad. No hubo conciliación porque no se presentó la otra parte", recalcó la denunciada al salir del tribunal acompañada de su abogada, Raquel Hermida.

Darthés permanece en Brasil desde mediados de diciembre, cuando Thelma Fardin hizo pública una denuncia por violación en su contra, radicada en Nicaragua. Por eso, en su lugar, acudió a la cita su abogado, Fernando Burlando, quien en los últimos días afirmó que el actor no atraviesa buenos momentos de salud y ratificó hoy en la sala que el cantante no estaría en condiciones de viajar desde el país vecino porque sufre una "fuerte depresión".

La jueza responsable de la causa reclamó un certificado médico que acredite los supuestos problemas de salud del actor, otorgó unos días de margen para que el denunciante lo presente y poder así retomar la mediación. En caso de presentarlo, se abre la posibilidad de realizar una nueva audiencia conciliatoria a través de una videoconferencia. La jueza preguntó a Coacci si se oponía a que el acto se produjese vía videollamada y ella dijo que no.

¿Hubiese preferido la actriz un encuentro cara a cara con Darthés? "No, no tengo nada para decir, hubiese repetido lo mismo que vengo diciendo durante todo el último año", dijo Coacci.

Sobre los motivos que impidieron viajar al actor, Coacci agregó: "Según su abogado, tiene un grave problema de salud que no le permite viajar solo; evidentemente no debe tener con quien viajar acompañado y, como no trajo certificado, hay que esperar a que ese certificado se presente y en él supongo que dirá el diagnóstico".

La próxima audiencia

Burlando afirmó que la nueva mediación podría tener lugar este jueves, posibilidad que la abogada de Coacci negó rotundamente. "Lo que diga el señor Burlando poco importa. Su cliente hoy no estuvo presente y la mía, sí; el jueves no hay audiencia, porque él no arregla las audiencias solo. Dijo que iba a charlar con nosotras para concertar qué día podíamos estar y jamás respondimos que sí. Por otro lado, la videoconferencia sería siempre y cuando Darthés esté imposibilitado de viajar, porque el doctor Burlando aclaró hoy que él, acompañado, puede viajar", señaló Hermida.

En diálogo con LA NACION, la abogada explicó que, si se acredita su enfermedad, la audiencia podría realizarse vía Skype a más tardar en unos quince o veinte días. En su opinión, el escollo de hoy responde a una estrategia para dilatar el proceso: "Su estrategia se puede basar en mentir, en idear, en amedrentar y en sembrar miedo en las víctimas. No hay una estrategia de defensa, todo se construye con un dicho de hoy que mañana se contradice con otro. En este momento, Darthés debería estar en Nicaragua. Todos sus dichos son plenas contradicciones y también dijo estar enfermo para la audiencia de Calu Rivero. Me pregunto: ¿Los certificados no se pueden mandar por whatsapp o por mail? Burlando dijo que no lo pensó, que no lo creyó necesario".

Hermida se refirió, por otro lado, al cauce que puede tomar la causa si se contempla la perspectiva de género, norma que establece que "toda materia discutible y charlable sobre temas de género es de interés público y nacional. Por lo tanto, no existiría ningún tipo de delito de calumnias, injurias, daños o perjuicios atribuibles a las chicas que denuncian. Y esto se caería, sin duda alguna, porque la perspectiva de género está vigente en nuestro país".

La defensora de Coacci explica que esta perspectiva existe desde 1996, aunque algunos abogados la desconocen. "Este caso no debió, a mi criterio, haber llegado hasta esta instancia. Debieron rechazarse todos y cada uno de los expedientes", apuntó.

De avanzar el proceso y en el supuesto de que la actriz llegase a ser sobreseída, el caso podría sentar jurisprudencia. "Eso es lo que pretendo, y con esto permitirle a las mujeres hablar más allá de los tiempos procesales, eso significaría que podrían denunciar los delitos luego de la prescripción", aclaró Hermida a este diario. "Estamos esperanzadas, ya está instalada en la justicia la perspectiva de género y buscamos equiparar derechos ante todos los delitos que tienen que ver con la violencia de género, con el abuso sexual y con esta violencia permanente contra las mujeres", añadió.

El abrazo

El colectivo Actrices Argentinas se manifestó frente a Tribunales, en apoyo a Coacci Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

"Anita es una chica que no está sola, está con todas nosotras", afirmó su abogada a la salida del tribunal, momento en el que Coacci recibió el abrazo de sus padres, los músicos Inés Rinaldi y Juan Carlos Coacci, de amigos y de colegas.

LA NACION conversó con la actriz y con su padre, quien señaló: "Somos muy familieros y estamos muy juntos. Los padres entendemos todo y acompañamos a Ana en todo, como a todos los hijos que tenemos. Somos una familia que vamos al frente con todo y, sobre todo, con las causas justas, como ésta", indicó.

Juan Carlos reconoció que les resulta "raro" el hecho de tener que comparecer ante la Justicia. "Uno no viene a Tribunales nunca, por suerte, pero somos una familia unida, artística y tenemos nuestra verdad y la vamos a defender a muerte. Estamos en buen puerto porque Ana está diciendo la verdad. Después, la justicia puede decir cualquier cosa, pero uno tiene su verdad", afirmó.

Thelma Fardin también abrazó a Anita."Hoy es el día de Ana, estamos todos apoyándola porque defendemos el derecho a hablar", dijo la ex Patito Feo, cuya denuncia revolucionó el pasado diciembre la forma de visibilizar las denuncias por abusos.

El actor Juan Guilera también estuvo presente en Tribunales. "Es muy importante que Anita no se retracte, que no lo va a hacer. Me parece que es una situación difícil para ella y la quiero apoyar y le quiero dar fuerzas. Estoy acá porque hablé con Thelma y nos pareció simbólico e importante apoyarla entre todos en este momento", dijo. Al preguntarle cómo analiza a la distancia el llamado telefónico que recibió de Juan Darthés ni bien fue denunciado por Fardín, fue tajante: "La verdad es que estoy esperando a que se haga justicia", recalcó.

Mirta Busnelli , Julieta Díaz , Alejandra Flechner, Antonella Costa y Laura Azcurra fueron otras de las intérpretes que también hicieron acto de presencia esta mañana y que compartieron con LA NACION sus opiniones respecto al caso Darthés y las situaciones de abuso.

Busnelli habló con cifras: "De las denuncias realizadas por mujeres a nivel mundial, solo el 2% son falsas y, sobre mil que se registran, solo cien llegan a denuncia formal y solo dos reciben condena", apuntó. La veterana actriz insistió en que, con su denuncia contra Anita, "Darthés la convirtió de víctima en victimaria". "Nosotras decidimos acompañarla porque para ella no es gratis todo esto. Ella se animó a decir algo, fue invitada a retractarse y, sin embargo, decidió seguir adelante con la situación porque esa situación es cierta", señaló.

Julieta Díaz también manifestó su apoyo tanto a Coacci "como a Calu, a Thelma y a todas las compañeras que han hecho denuncias". Al respecto, expresó: "Es hora de que la justicia patriarcal se dé cuenta de que ya no va más esta manera de proteger a los violentos y a los abusadores. Las causas prescriben después de cierto tiempo y hay una ley que protege a los menores pero no a los adultos. Las víctimas de abuso necesitan un tiempo para decantar".

La actriz continuó: "Las víctimas tardan en denunciar porque no saben si fue su culpa o no, porque viven situaciones extremas y porque no saben si van a ser castigadas. Pienso en algunas situaciones de hace diez, quince o veinte años que yo sufrí, menores quizás, pero sí de micromachismo o pequeños abusos, que me hicieron sentir mal pero que en ese momento no sabía si sentirme halagada o si sentirme mal, y hay algo de eso que desde la educación sexual e integral se puede cambiar, junto con más protocolos de convivencia en los trabajos y junto con que la justicia se acomode y se haga más justa, ya que hoy es de una perversión enorme".

Algunas de las actrices que acompañaron a Coacci en Tribunales Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Antonella Costa manifestó su deseo de que la justicia sepa "analizar las actitudes de Darthés, que son cada vez más agresivas, como esta que está tomando con Anita, que es gravísima". "La apoyamos porque tuvo una gran valentía exponiéndose ante los medios con una historia de la que nadie sale ganando por hacer un relato de ese tipo públicamente". Además, Castro subrayó el objetivo primordial de la Colectiva de Actrices de "visibilizar el vacío legal que existe en estos casos cuando una causa prescribe y una mujer que ha padecido un abuso no tiene recursos para hacer una denuncia formal y tampoco tiene la posibilidad de hacerle saber a la sociedad con quién está conviviendo".

Al ver a sus colegas, Anita Coacci afirmó haberse sentido esta mañana "súper abrazada por mis compañeras". Tras ello, añadió: "Esta es una causa que nos afecta a todas las mujeres y estar abrazadas es un buen entendimiento de lo que nos está pasando: no nos callamos más".