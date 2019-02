La renuncia de una ministra complica a Trudeau

La extitular de Justicia habría sido presionada por el primer ministro canadiense para hacer la vista gorda en un caso de sobornos Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 12 de febrero de 2019 • 17:52

OTTAWA.- La ministra para Asuntos sobre Veteranos canadiense, Jody Wilson-Raybould, presentó su renuncia luego de la revelación de que habría sido presionada por el gobierno del primer ministro, Justin Trudeau , para evitar que abriera una causa contra una empresa cuando era ministra de Justicia.

La semana pasada el diario The Globe and Mail informó que Trudeau o su equipo presionaron a la ministra para que llegara a un acuerdo con la compañía SNC Lavalin, de Montreal, que le habría permitido a la firma evitar un juicio por acusaciones de corrupción y soborno mientras trataba de conseguir contratos gubernamentales en Libia.

Wilson-Raybould dijo que presentó su renuncia "con pesar" y afirmó que su objetivo en el gobierno fue "aplicar una visión de cambio positiva y progresista en nombre de todos los canadienses".

La ministra, que asumió al frente de Asuntos sobre Veteranos apenas el mes pasado, venía de ser ministra de Justicia desde noviembre de 2015, cuando habría intentado abrir la causa contra SNC Lavalin por el tema de los contratos.

El primer ministro Trudeau quedó expuesto tras la revelación de la prensa de las presiones sobre Wilson-Raybould Fuente: Reuters

En una carta publicada en su sitio web, la ex ministra no explica las razones de su renuncia pero dice que le pidió consejos del ex juez de la Corte Suprema Thomas Cromwell para saber qué conviene que diga a los medios sobre sus conversaciones con Trudeau con respecto a la empresa.

Cameron Ahmad, vocero de la oficina del primer ministro, confirmó que la renuncia fue aceptada. El ministro de Defensa, Harjit Sajjan, ocupará el cargo de forma interina.

La renuncia tuvo lugar además un día después de que el comisario de Ética anunció que pidió abrir una investigación sobre las acciones de Trudeau en este caso.

Agencia DPA