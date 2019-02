Guido Pella vs. Leonardo Mayer, la atracción del miércoles en el Argentina Open

Guido Pella debió esforzarse en su debut en el Buenos Aires Crédito: Argentina open

José Luis Domínguez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 13 de febrero de 2019 • 00:01

La segunda jornada del Argentina Open entregó un par de victorias para el grupo de tenistas locales. Leonardo Mayer y Guido Pella , compañeros del circuito y también en la inolvidable Copa Davis 2016, superaron con matices su estreno en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y se enfrentarán entre sí el miércoles por la tarde, por un lugar en los cuartos de final.

Mayer se impuso al serbio Dusan Lajovic por 6-3 y 7-6 (7-3), en una tarde de altibajos para el correntino, pero consiguió salir de los momentos complejos. "No jugué tan bien. Fue un partido irregular, pero se ganó. Ahora hay una chance más para jugar mejor. Hay presión por ganar acá, pero eso es por las ganas que tiene uno mismo de que le vaya bien aquí. Ya jugué muchas veces este torneo, y si no me va bien, no pasa nada", destacó el Yacaré, que remó un desarrollo adverso; en ambos sets empezó con quiebres contra su saque; lo positivo es que se recuperó para resolver el duelo en dos parciales, sin complicarse en exceso.

Pella debió esforzarse para ganarle al juvenil Francisco Cerundolo por 3-6, 6-4 y 6-1, en una cancha 2 desbordada de público. Al zurdo nacido en Bahía Blanca le costó imponerse a un rival novel, que mostró soltura en varios pasajes, pero el número 50 del mundo logró recuperarse a tiempo para evitar lo que habría sido una derrota muy dura. Lógicamente, en su ánimo aún pesaba la final que perdió en Córdoba el domingo pasado contra Juan Ignacio Londero.

Leonardo Mayer ganó en sets corridos en el court central Crédito: Argentina Open

"Fue durísimo acostumbrarse a condiciones diferentes, a otra pelota, a incomodidades que hay que dejar de lado. La mayor incomodidad, claro, es el dolor de haber perdido una final. No era nada fácil levantarse a menos de 48 horas de sufrir eso, viajar, jugar y ganar. El partido se me hizo adverso, pero hubo mérito de él, que me dejó parado varias veces. Para ser su primer partido [de ATP], lo hizo bien. Obviamente yo tengo más partidos, más experiencia, y eso influyó en el resultado", explicó Pella.

"Con Leo espero un partido durísimo. Jugamos una vez acá y me ganó, enfrentarlo a él siempre es complicado porque tiene un juego que es peligroso, saca muy fuerte, le pega fuerte de todos lados y se siente cómodo acá en Buenos Aires, porque él tiene una pelota baja, le viene bien. Ojalá yo pueda mejorar, quitarme la sensación de incomodidad y prepararme bien para enfrentarlo", consideró Pella al respecto.

El historial entre ambos tiene tres encuentros en el ATP Tour, con dos victorias del bahiense y una del correntino, en el Argentina Open 2016. Pella se impuso en San Pablo 2014 (polvo de ladrillo bajo techo) y en Winston-Salem 2013 (cemento). Mayer festejó también en un challenger en Belo Horizonte, hace casi once años. Se conocen muy bien, y están en un nivel parejo hasta en el ranking: en esta semana, el correntino está 51º, solo un puesto por detrás de Pella.