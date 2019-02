Mayer respaldó a Trungelliti tras las denuncias del santiagueño

La denuncia de Marco Trungelliti sobre la mafia de los partidos arreglados y las apuestas publicada por LA NACION generó la primera reacción fuerte de apoyo por parte de uno de sus colegas: Leonardo Mayer . El correntino, 51º del ranking, defendió la actitud de Trungelliti y desaprobó la posición de aquellos que arreglan los resultado de sus partidos a cambio de dinero. Y, además, se mostró en contra de los colegas que hostigan al santiagueño por haber hecho la denuncia a la Unidad de Integridad del Tenis (TIU), que terminó por influir en los castigos a Federico Coria , Nicolás Kicker y Patricio Heras.

"La verdad es que lo que hizo Marco es de mucho hue... Acá nadie se anima a eso. Y los jugadores que lo apuntan..., eso es de pavo. Porque algo así... Creo yo que en Argentina el que hace mal las cosas queda como víctima y no el que hizo bien las cosas. Entonces, él no tiene la culpa, realmente. Yo lo banco a morir y se lo dije. El que hace mal las cosas, que las pague, en todo. Es así", sentenció el Yacaré Mayer, tras avanzar a la segunda rueda del ATP 250 de Buenos Aires, gracias a su victoria por por 6-3 y 7-6 (7-3) al serbio Dusan Lajovic (43º).

Leo Mayer, uno de los protagonistas del equipo argentino campeón de Copa Davis 2016, contó qué sensación le generó leer la denuncia de Trungelliti el domingo pasado en LA NACION: "Cuando yo leí la nota me dio mucha bronca. Es un poco complicado, pero él es muy bueno. Obviamente que no entra en esa [en los arreglos de partidos]. El jugador que entra en esa, que se jod... Y si es amigo, es amigo. El deporte es muy limpio y si vos te metés en algo malo, jod..., hay que aguantársela. Yo lo banco a morir a Trungelliti, voy a la guerra con él".

Federico Delbonis , otro jugador que compartió muchas horas de entrenamiento con Trungelliti durante las semifinales y la final de la Copa Davis 2016, apoyó al santiagueño (fue sparring en Gran Bretaña y Croacia): "Yo tengo una buena relación con Trunge desde chiquito. Es correcto lo que hizo. A principio de año nosotros firmamos un papel donde tenemos ciertas reglas que cumplir. Me parece bien que se apegue al reglamento para no sufrir consecuencias. No estoy en la piel de él. Pero yo le expresé que estoy para lo que necesite. No puedo estar en su lugar o en lo que le puede pasar. Las sensaciones deben ser extrañas. Me parece correcto lo que hizo y yo lo haría también".

Guido Pella , asimismo, también se refirió al caso Trungelliti: "Se armó un revuelo tremendo y creo que hay que hacerlo más simple. Él hizo su deber como jugador. Si uno ve algo raro, si alguno lo contacta de alguna mafia para decirlo entre comillas, hay que ir a la TIU, que para eso está y creo que lo que hizo fue correcto. Lo quisieron contactar, él fue, denunció y me parece perfecto. No creo que haya que darle mucha más trascendencia que eso, porque hizo lo correcto". El bahiense superó a Francisco Cerúndolo por 3-6, 6-4 y 6-1, y en la segunda ronda se medirá con Mayer.

El 14 de junio de 2018, Coria fue suspendido por dos meses y multado con US$ 5000 por no haber reportado que le habían ofrecido arreglar partidos en el Future de Sassuolo, en 2015. Si bien el informe indicó que no aceptó el soborno, según la TIU, "infringió el reglamento anticorrupción" al no denunciarlo. El 19 de junio, la TIU suspendió a Kicker por tres años y lo multó en US$ 25.000 al declararlo culpable por haber arreglado un partido en el Challenger en Padua, Italia, en junio de 2015, y otro en el de Barranquilla en septiembre de ese mismo año. Y el 3 de septiembre, Heras fue castigado con una suspensión de tres años y una multa de 25.000 dólares por haber cometido "delitos", entre ellos, arreglar un partido en el Challenger de Barranquilla de 2015.