El gobernador, Alfredo Cornejo, en el Centro Woodrow Wilson

WASHINGTON.- Al cierre de una gira por Nueva York y Washington, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , dejó abierta la posibilidad de una interna en Cambiemos para definir la fórmula para las elecciones presidenciales en octubre próximo, tal como ocurrió en 2015, siempre y cuando exista acuerdo dentro de la coalición y el "clima económico" acompañe. Cornejo incluso dijo que que Martín Lousteau podría ser candidato por la Unión Cívica Radical ( UCR ).

Cornejo dijo además que sería "una gran sorpresa" que Cristina Kirchner no fuera candidata a presidente en las próximas elecciones -un escenario que, en su visión, favorece al oficialismo- debido al frente judicial que enfrente la exmandataria, ya que "nadie más le garantiza impunidad en sus causas".

Cornejo cerró una visita a Estados Unidos para promover inversiones en Mendoza junto a directivos del Consejo Empresario Mendocino con una charla en el Centro Woodrow Wilson organizada por el programa Argentina Project. Hizo un repaso de su gestión, de Cambiemos y de la labor del Presidente Mauricio Macri y Cambiemos, de quien se mostró confiando en que logrará la reelección, pese al "déficit económico" que deja su mandato.

Cornejo planteó una primaria en el oficialismo como una oportunidad para mostrar "sutiles diferencias" que ayude a recuperar a votantes "escépticos" o "desencantados" con Cambiemos en medio de un año difícil en el cual el Gobierno intenta sacar a la economía de la crisis que se desató tras la corrida cambiaria de 2018. Pero Cornejo igual se refirió en todo momento al presidente Macri como el candidato final de la coalición, y dijo que cualquier contienda en las PASO debe contar con el visto bueno presidencial y sumar al proyecto de continuidad.

"Es una alternativa que no descartamos. No creo que lo resolvamos antes de abril, mayo. Y si lo resolvemos, tiene que ser de común acuerdo con el presidente Macri. Tiene que ser una competencia colaborativa", indicó Cornejo. Luego, en un encuentro con la prensa, cuando se le preguntó si Lousteau podía ser el eventual candidato del radicalismo, el gobernador respondió: "¿Por qué no? Es una persona que tiene suficiente conocimiento en el país".

"No imagino muchos más nombres", continuó. "Si imagino un concepto, no un nombre, de alguien que pueda mostrar diferencias al interior de Cambiemos, que pueda mostrar esas visiones parciales de sutiles diferencias que permitan sumar apoyos que hoy Cambiemos no tiene", agregó.

Cornejo volvió a insistir con una frase que acuñó en los últimos días: insistió en su reclamo que la coalición sea "más Cambiemos, y menos Pro". Eso, sugirió, permitirá generar una confianza mayor en otros rincones del electorado, sumar más respaldo y consolidar la propuesta del oficialismo de cara a un segundo mandato en el que pretenden profundizar el proceso de reformas.

Promesas incumplidas

Promesas incumplidas El líder del radicalismo reconoció que Macri cierra su mandato con un "déficit económico" y que hay "mucha gente desencantada, escéptica" porque el Gobierno fracasó en bajar la inflación y reducir la pobreza. "Prometimos que íbamos a reducir la inflación y no lo hemos hecho, prometimos bajar la pobreza y no lo hemos logrado. Pero creo que hay que apelar a los ciudadanos y tratarlos como gente inteligente que sabe que esto es un proceso y no va a suceder de la noche a la mañana", afirmó. Cambiemos, dijo, debe esforzarse por "representar esa visión". Pero, así y todo, se mostró muy optimista sobre las posibilidades de que Macri sea reelecto, y que no veía "condiciones" para un triunfo de Cristina Kirchner.

"Las opciones hablan por sí solas", dijo. "El presidente Macri debe explicar las cosas que no pudimos lograr en nuestra coalición, pero su principal competidora, que es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene que explicar buena parte del origen del los problemas. Los argentinos han hecho las dos experiencias. Creemos que, en ese balance, salimos favorecidos. El resto de las opciones, hoy, no tienen peso electoral", disparó.

El gobernador y presidente del Comité Nacional de la UCR se mostró convencido de que Cristina Kirchner será candidata, un escenario que, en su visión, favorece al oficialismo y le permite plantear la elección como una decisión entre dos modelos antagónicos de desarrollo. No dudó en vincular el proyecto de Cristina con Venezuela, un anticipo de una de las estrategia que mostrará el oficialismo.

"Esta campaña va a ser más transparente, más profunda en el debate del modelo de desarrollo de la Argentina que lo que fue el 2015. Están dadas todas las condiciones para que los ciudadanos tengan opciones claramente diferenciadas, y no meras competencias publicitarias o de marketing político para resolver sobre el futuro de la Argentina", indicó. "En esa perspectiva, tengo mi pronóstico de que el presidente Macri lleva las de ganar con un modelo más abierto al mundo, de una economía sana, una intervención del Estado moderada en la economía, versus un modelo totalmente contrario, que es Venezuela. Un modelo que se está cayendo en su propio país. Hay muchos argentinos que no quiere ir hacia allí, hacia lo que plantea Cristina", dijo.

Frontal, Cornejo reconoció las diferencias dentro de la coalición gobernante, pero minimizó los roces y los focos de tension del último tiempo al afirmar que el radicalismo, el Pro y la Coalición Cívica están unidos "en lo sustantivo". Volvió, otra vez, a la comparación con Venezuela.

"Si la coalición Cambiemos no se hubiese unido y no nos hubiésemos mantenido unidos hubiera pasado como la dispersión de la oposición en Venezuela. Ese ha sido nuestro fuerte, nuestro concepto más categórico. Creemos que a pesar de nuestras diferencias necesitamos mantener este rumbo por algunos años y luego se podrán expresar esas diferencias cuando la Argentina salga del atolladero económico. Hay que poner todo el poder político para lograrlo", sostuvo el mandatario mendocino.

Macri y la mesa chica

Alfredo Cornejo defiende la gestión de Macri sin callar críticas. Cree que Cambiemos debe tener continuidad para arraigar el proceso de reformas, y que la próxima etapa debe ser de mayor consenso. "No podemos dejar pasar más oportunidades", se entusiasma. Descarta ser candidato a vicepresidente, y deja abierta la posibilidad de sumarse a la Cámara de Diputados o al gabinete de Macri en un eventual segundo mandato.

Cornejo también minimizó la influencia de la llamada "mesa chica" en las decisiones de peso. No dudó en cargar la responsabilidad de los errores y los aciertos en los hombros de Macri.

"Yo he aprendido que es una buena excusa golpear a los entornos para no decir directamente a quién finalmente es el que toma las decisiones. El presidente Macri tiene una personalidad muy fuerte, y si bien, como todos los presidentes y gobernadores tiene un circulo intimo en el que consulta cosas y tiene más confianza, las decisiones las toma el presidente."