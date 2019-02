Roberto Baratta negó las acusaciones Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Desde la cárcel, Roberto Baratta , el exfuncionario del ministerio de Planificación Federal, habló de la causa de los Cuadernos de las Coimas . Aseguró que esta "todo guionado" por el juez y aseguró que nunca conoció "ningún valijero en la gestión de Néstor ni de Cristina".

En una entrevista con radio Nacional, el exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal y jefe de Oscar Centeno , el responsable de escribir los ocho cuadernos que dieron origen al expediente, se defendió y apuntó en contra del fiscal Carlos Stornelli y el periodista de LA NACION Diego Cabot.

"Siempre desmentí cualquier relato fantasioso y guionado de Centeno. Esta es una causa guionada y escrita. Centeno es uno de los que participó de esta, llamémosla, trágica telenovela. Es una obra teatral guionada", dijo Baratta, y recordó: "Con Centeno tenía una buena relación, hasta mantuve una charla telefónica con él uno o dos días antes del 1 de agosto que me pusieron en prisión nuevamente".

Sobre los imputados que se acogieron al programa de colaboradores, aseguró: "Ninguno (de los empresarios) presentó una prueba, no hay ninguna prueba presentada, simplemente con la palabra bastó. Ninguno demostró la supuesta plata que supuestamente dicen haberme entregado, debía estar en los balances,y si no estaba ¿de dónde es? ¿de lavado?"

"Me pregunto por qué el fiscal no le preguntó a Cabot quiénes son los cinco empresarios que sabían de antemano de estos guionados cuadernos. No es un tema menor, porque estos empresarios tenían tiempo para entorpecer, fugarse. A nadie le pareció importante. Todo es una gran mentira guionada por el fiscal en este caso", insistió Baratta

También desmintió al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, qioem lo sindicó como una persona que entregó dinero de campaña. "Nunca hice ninguna de estas funciones (sobre si era el "valijero"). Nunca Cristina Fernández me dio ninguna orden y con esto desmiento a Juan Manuel Abal Medina. Mi única función en cada una de las campañas era suministrarles informes de gestión".

"Nunca ni Cristina Fernández ni Julio De Vido me dieron ninguna instrucción, por eso lo trato de mentiroso a Juan Manuel Abal Medina . No conozco ni conocí ningún valijero en la gestión de Néstor ni de Cristina. No recibí ninguna comunicación de Cristina Fernández, tampoco la espero ni tiene por qué hacerlo".

"Violaron mi intimidad"

Sobre las escuchas que lo involucran, en torno a la denuncia contra Stornelli por el presunto pedido de coimas, se quejó: "Esas transcripciones de escuchas son ilegales, violaron mi intimidad y la de todos los presos que estamos acá en Ezeiza, no tenían orden de escucharme a mí. Uno se siente violado en su intimidad, es totalmente ilegal".

"Lo que se deberían preguntar Elisa Carrió , Bullrich y Garavano es cómo esas transcripciones llegaron a un anónimo (...) Y de dónde Carrió tenía las cosas", dijo Baratta, y agregó: "Cuando tenga las transcripciones me voy a referir a cuándo y con quiénes violaron mi intimidad".

Consultado por si considera que hay una animosidad por parte del fiscal contra él, respondió: "No quiero calificar, quiero que la Justicia investigue. Uno se sentiría más protegido en su derecho si fuera otro fiscal, pero es Stornelli, es el que toca, y estoy dispuesto a dar explicaciones ante la justicia. Todo lo que tengo con mi mujer está en las declaraciones juradas (...) Esos famosos fideicomisos son mentira. Nunca recibí nada".

"Las transcripciones están basadas en grabaciones ilegales y lo que me llama la atención es que no había ninguna orden de intervención a los llamados que realizo yo desde el penal de Ezeiza y me preocupa cómo de forma anónima llegaron estas transcripciones a Carrió", dijo el exfuncionario, y agregó: "Es una gran causa política, somos perseguidos en distintas causas".