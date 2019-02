El kirchnerismo reclama citar a Stornelli al Congreso

Fuente: LA NACION

Gabriel Sued 12 de febrero de 2019

El kirchnerismo reclamó en el Congreso que se active la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público y que se cite al fiscal Carlos Stornelli a dar explicaciones sobre la denuncia por extorsión del empresario Pedro Etchebest.

El pedido lo formularon los bloques de senadores y de diputados del Frente para la Victoria (FPV) ante los presidentes de las dos cámaras, Gabriela Michetti (Senado) y Emilio Monzó (Diputados).

La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público no se reunió el año pasado y no designó sus autoridades, por lo que no hay quien la convoque. Por eso el pedido fue dirigido a Michetti y Monzó.

"Ante los hechos que involucran al doctor Stornelli nos parece que por la salud de la república el Congreso tiene que conformar la comisión y citar al fiscal que está siendo cuestionado", argumentó el presidente del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi , en una conferencia de prensa, de la que también participó el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, Marcelo Fuentes .

"Los testimonios, las capturas de mensajes de whatsapp, los videos y las fotos que muestran al doctor Stornelli en una situación que no tiene que ver con el cumplimiento de sus funciones merecen como mínimo una respuesta de este Congreso", agregó Rossi, rodeado de integrantes de su bancada.

El planteo del FPV contiene una paradoja. La comisión bicameral fue creada por ley en 1998, pero se puso en funcionamiento por primera vez en 2016. Fue una iniciativa de Cambiemos para ejercer presión sobre la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó .

En un acuerdo entre el oficialismo y la oposición no kirchnerista, el reglamento interno de la comisión la facultó para citar a cualquier fiscal, en paralelo al proceso de acusación que puede enfrentar esos funcionarios en el ámbito del Ministerio Público. Este último mecanismo ya se puso en marcha, a partir de la remisión de los datos del expediente que hizo el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Este magistrado tiene a su cargo la investigación de la presunta extorsión contra Etchebest. Ese expediente que tiene como imputado a Marcelo D'Alessio, un abogado que invocó una supuesta instrucción de Stornelli le reclamó al empresario 300.000 dólares a cambio de que no lo arrestaran en la causa de los cuadernos de las coimas .

Hoy la comisión tiene mayoría opositora, pero solo tres de sus 16 integrantes son kirchneristas, por lo que lo más probable es que el planteo del kirchnerismo no prospere, al menos por ahora. Consultado por el pedido para citar a Stornelli, el senador Rodolfo Urtubey (Argentina Federal) sostuvo que ese tipo de convocatorias no estaban entre las tareas de la comisión.

Aunque no se reunió en todo 2018, la comisión fue noticia en octubre del año pasado, cuando fracasó un intento del oficialismo para designar como presidenta a Elisa Carrió. Cercana a Stornelli, la diputada había aceptado presidir el cuerpo para contribuir en el avance de la causa de los cuadernos, explicaron entonces en su entorno. En el kirchnerismo celebraban ayer el veto que ejerció, en ese momento, contra la diputada el conjunto de los bloques peronistas.