En exclusiva, Carlos Stornelli: "D'Alessio podría ser un enfermo psiquiátrico"

En el día en que Carlos Stornelli denunció, por defraudación, a Marcelo D'Alessio-quien dijo que extorsionó al empresario agropecuario Pedro Etchebest en su nombre-, el fiscal estuvo en Terapia de noticias , el programa de LN+ , y sentenció: "Podría ser un enfermo psiquiátrico".

Dijo que no sabe si D'Alessio en verdad es abogado y cuestionó el hecho de que dice que llevó a su hijo al hospital una vez que se accidentó. "Yo le conté la historia y él la robo, y después dijo que se había ocupado de todo eso. Hay un montón de mentiras y falsedades que dice, atadas a datos reales", explicó.

Además, ante la pregunta de por qué no le entregó el teléfono al juez Alejo Ramos Padilla, lanzó: "Yo no voy a bailar al compás de una operación".

El fiscal contó que se vieron unas 4 o 5 veces con D'Alessio. "Apareció en octubre o noviembre por recomendación del periodista Daniel Santoro. Me dijo que tenía datos y me preguntó si lo podía recibir. Charlamos y tomamos un café. Vino dos veces, una vez a declarar y otra para traer documentación que respaldaba su declaración".

Según dijo, D'Alessio lo llamó en enero cuando Stornelli estaba en Pinamar. "Me dijo que tenía una información importante de la ruta del dinero. Quería venir a mi casa en Pinamar, insistía con que fuera en mi casa y yo dije que no, que quería que fuera en un lugar público".

Recordó: "Esa fue la única vez que lo vi fuera de mi despacho, fue en ese bar de Pinamar. No había información de la ruta del dinero, pero le conté cuestiones mías personas, como el accidente de mi hijo. En el medio pasa el pobre Gustavo Sáenz, intendente de Salta, lo saludé porque había estado con él el día anterior y lo invité a tomar un café con nosotros. Eso es todo".

Y agregó: "Eran tres tipos tomando un café, es algo que pasa todo el tiempo, no es infrecuente. Obviamente con el diario del lunes y viendo quién era este personaje, se abren un montón de interrogantes".

En relación a Pedro Etchebest, dijo: "Campillo jamás lo nombró, no está en ninguna acta nuestra, no estaba imputado". Entonces, concluyó: "Todo esto es sobre la base de una falsedad, que es que este hombre no estaba imputado y yo no siquiera sabía quién era, y después todo el show que monta este personaje con mentiras".

Stornelli no descarta ninguna hipótesis. No sabe, entonces, si D'Alessio forma parte de la denuncia en su contra o si está siendo usado por otros. Pero opinó que "es claro que es una maniobra" para sacarlo del caso. De todos modos, dijo que no se alejará de la causa.

Agregó: "Tal vez haya una estrategia para opacar los avances que pudiera tener la investigación". Así, recalcó que ya "pudieron reconstruir el sistema de recaudación, lavado y ocultamiento de bienes con un grado de verdad bastante importante".

En relación a esto, dijo que " el acuerdo con Víctor Manzanares es uno de los más valiosos", y reveló: "Fue una charla muy sincera y realmente yo le creo". Además, señaló: "Los arrepentidos del círculo más íntimos son los que yo más valoro, porque quizás les ha costado más quebrar lazos de afectos, amistad, conocimiento de muchos años o intimidad compartida".

